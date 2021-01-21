頭份機車待轉區被當停車格　警：標線未上字先勸導...未來罰1200

▲苗栗縣頭份市中央路近來因施工，道路重新鋪設，有不少車主將機車待轉區當停車格。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市中央路「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網」工程，即將到了收尾階段，不僅人行道煥然一新，連道路標線都重新鋪設規劃。但有騎士在社群網站上抱怨，路口機車待轉區常常被汽車當作停車格，造成騎士都要與車爭道非常危險。警方表示，因為還未標記完成，現先以勸導為主，之後最高將開罰1200元。

工務處表示，中央路是連接頭份市、竹南鎮重要幹線，政府在2020年花了3.4億元建置慢行綠網工程，加上中央分隔島工程，也將全線道路重新鋪設及規畫標線，許多路口待轉區只有畫上格子還未上字說明，造成不少車主以為是停車格，也讓騎士到此待轉時，卻只能在待轉區外等待。

▲苗栗縣頭份市中央路近來因施工，道路重新鋪設，有車主誤將機車待轉區當汽車停車格。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份警方表示，接到民眾投訴後，也常派員警到現場，但因還未畫上完整的使用說明、部分標線標誌也未完成，所以目前對於停在待轉區的車輛，只先勸導，日後完工後也會加強附近違停及違規車輛的取締，違規者將以違反道路交通安全規則第56條第1項，處以6百元以上1200元以下罰款。

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