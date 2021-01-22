宜蘭民宿深夜喧嘩擾鄰...可罰5萬　違「三振條款」廢照！

▲宜縣府20日公告，民宿夜間喧嘩擾鄰罰5萬元以下，違規裁處確定達2次以上將廢照。（示意圖／宜縣府工旅處提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣民宿目前有1616家，過往因曾發生民宿擾鄰事件，甚至衍生潑漆糾紛，宜縣府工旅處表示，為兼顧縣民生活及觀光發展，20日公告「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」，民宿夜間喧嘩擾鄰罰5萬元以下，且違規裁處確定達2次以上將廢照。

宜縣府工旅處表示，為兼顧縣民生活及觀光發展，避免民宿喧嘩、烤肉、使用卡拉ok及喇叭等擴音設備造成擾鄰，縣府首先從申請的源頭進行管理，於2019年9月12日依據民宿管理辦法第8條第1項第3款規定辦理公告，考量消費者及鄰近住戶的居住環境及安全，申請民宿登記者，倘位於連棟式住宅社區內，應取得區分所有權人會議同意，且區分所有權人應有3分之2以上出席，同時出席人數4分之3以上同意。

從2019年9月12日至今，位於連棟式住宅社區內，取得區分所有權人會議同意，而取得登記證之民宿大約有87間。

另外，為進一步避免民宿取得登記證後之擾鄰行為，縣府依據發展觀光條例第55條第3項；民宿管理辦法第19條、第31條第1項第2款、第32條第1項第5款及公寓大廈管理條例第27條、第31條，於20日公告「宜蘭縣民宿經營管理及管制事項」，其主要內容如下：

（一）一般住宅、農舍、集合住宅及連棟式住宅社區內之民宿，每日夜間10點至翌日上午8點，禁止喧嘩、烤肉、使用卡拉ok及喇叭等擴音設備，並須於住宿須知內載明。違反上述規定，將依發展觀光條例第55條第3項規定，處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

（二）至於位於連棟式住宅社區內，取得區分所有權人會議同意取得登記證之民宿，倘日後因違反本公告，裁處確定在案達2次以上，並經社區管理委員會或該排連棟建物之區分所有權人會議，有區分所有權人3分之2出席，同時出席人數4分之3以上之不同意該民宿繼續經營，縣府將廢止該民宿之登記證。

工旅處強調，處罰並不是目的。期待透過本次公告，讓民宿經營回歸以里鄰生活特色待客的初衷，建立縣民生活及觀光發展之間的平衡點。

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