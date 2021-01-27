麥當勞療癒「熊大帆布袋」開賣直擊！排隊人潮少⋯鐵粉搶頭香嗨爆

▲麥當勞首波熊大禮盒今天開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼去年找來美樂蒂、Hello Kitty、小小兵聯手推出超萌萬用置物籃掀起搶購潮後，麥當勞再度找來療癒的「LINE FRIENDS」打造「開春熊有禮」限量熊大禮盒一共2款，今（27日）上午11時準時開賣首波「熊大雙層帆布包」，《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞門市，恐怕是因疫情影響，10點半左右只有不到5人排隊，不過頭香可是10點就來排隊，笑曝自己可是死忠熊大粉。

▲10點半左右只有不到5人排隊。



▲進開賣時間有陸續湧入人潮。

可愛的熊大雙層帆布包今天登場，《ETtoday新聞雲》直擊麥當勞林森二店，約10點半左右只有4人排隊等買，不過愈接近開賣時間就陸續湧入人潮，相較去年搶買置物籃的狀況仍稍嫌冷清，恐怕是因受疫情影響，但搶到頭香的戴小姐卻十分興奮，透露自己是超級死忠的熊大鐵粉，「我超喜歡！」雖今天要上班仍是一早10點就來到門市排隊，還忍不住直呼：「怎麼不能一次買！」逗趣喊話業者。

麥當勞找來可愛的熊大推出限量熊大禮盒，一共有「熊大雙層帆布包」及「熊大摺疊手提袋」2款造型，還提供質感包裝盒，想拿來送禮或是自己收藏也適合，其中，1月27日上午11時準時開賣「熊大雙層帆布包」，另一款「熊大摺疊手提袋」於2月3日上午11時接棒登場，2款禮盒全台只有6萬5千組，於麥當勞門市內購買任何套餐加價369元，或單買399元即可擁有。

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