好市多買涮嘴雞翅！她狂嘔「連粗毛一起烤」　吃貨護航：原諒牠吧

▲雞翅連同雞毛一起烤，讓原PO看傻眼！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

說到好市多涮嘴神物，不少內行必推美式辣雞翅！不過一名女網友哀號，最近去熟食區，隨手挑了一盒烤雞翅就結帳，怎料回家開吃後，發現上頭炸滿噁心雞毛，讓她對雞翅有陰影了！照片曝光後，網友卻是兩派看法，有人遇到同樣狀況，直言再也不買；另一派則認為沒差，「自動屠宰的，難免會有幾隻毛沒下來！」

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前去賣場買了一盒香噴噴的辣雞翅，返家接著大快朵頤，一口接一口讓人欲罷不能，怎料原PO忽然仔細一看表皮，瞬間倒胃口，「吃到一半發現...都是雞毛！」

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照片可見，每一隻雞翅表面都烤得金黃油亮，光看就香氣十足且多汁，讓人不禁食指大動，不過上頭出現好幾根雞毛，原PO傻眼直呼，「有好幾根呢」、「重點是沒拔完」。

文章曝光後，掀起一票網友笑虧「雞翅表示：我毛長齊了，才能被做烤雞耶」、「正常，在市場買的也有雞毛」、「邊吃邊罵邊雞拔毛」、「可見沒有掛羊頭賣狗肉～真的是雞肉」、「太毛了，看完都起雞皮疙瘩，趕緊在打烊前，來去買一盒壓壓驚」、「可以做雞毛撢子」、「可是真的很好吃～就原諒牠吧」。

▲雞毛也被塗上美式醬汁，仔細看才會發現！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



不過有網友卻不敢吃，「太噁心了，都沒有處理乾淨就上醬料」、「天啊～我今天吃都沒注意」、「上次我吃也超多雞毛跟雞毛管，很傻眼為啥廚房人員煮得下去」、「細毛就算了，這種大根的真的很爛」、「跟老公買過一次就再也不買第二次！也碰到一樣的狀況」、「有羽根有點太扯了」。

▼網友勸去退貨！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



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