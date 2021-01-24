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一次拆3盒！逛好市多「手指督進去」撥弄櫻桃　1分鐘翻攪片掀眾怒

▲▼大嬸買好市多櫻桃手伸進去翻攪。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲買好市多櫻桃手伸進去翻攪。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者黃可昀／綜合報導

到賣場買東西最怕遇到翻來翻去的「挑貨大隊」，尤其是每盒產品都打開來檢查，在翻找、觸摸的過程不僅造成食物損傷，還會沾滿手部細菌。一名女子日前逛好市多（Costco）意外見到誇張一幕，一名灰衣大嬸站在櫻桃區，一次拆開3盒不停翻攪、還用手下去攪拌觸摸，其他客人看完都不敢買了。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出這1分多鐘的影片，大嬸先是挑了3盒滿意的櫻桃，拿到旁邊打開紙盒上蓋，接著進行挑選的第二關卡，不斷翻弄內部的塑膠包裝，為了檢查每顆櫻桃都鮮紅飽滿，為了提升效率還一次開3盒，期間有人經過本來想選購，但看到這名大嬸挑得正起勁，手指還在櫻桃裡摸來摸去，馬上退避三舍不敢靠近。

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▲▼大嬸買好市多櫻桃手伸進去翻攪。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲專心到被錄影也渾然不知。（圖／翻攝自爆怨公社）

這位大嬸似乎挑得太投入，有其他客人經過都沒發現，沉浸在自己的世界1分多鐘，一開始是用塑膠包裝翻弄櫻桃，最後更直接把手伸進去裡面翻動，還順手把手裡屑屑拍進櫻桃內，讓原PO看了都頭皮發麻地說，「工作人員都只能搖頭了，喝止了這種人會聽嗎？只會惱羞成怒吧！」

影片曝光網友痛斥，「媽的，還是叫我老公別買了」、「可以直接停止他的會員嗎」、「大媽這麼愛挑怎不去水果行買」、「沒爛也被搖到撞爛了」、「歐巴桑妳乾脆拿個籃子，把每盒裡面最漂亮的挑走算了。」

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