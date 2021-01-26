打詐你我e網打盡　佳里警啟動視訊防疫一起來防詐！

▲因應疫情因素，避免高風險大型活動群聚，台南市警佳里分局啟動「e化視訊金融機構安全座談會」，並表揚2020年度佳里分局轄區績優防詐銀行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應疫情因素，避免高風險大型活動群聚，台南市警佳里分局啟動「e化視訊金融機構安全座談會」，並表揚2020年度佳里分局轄區績優防詐銀行，頒贈警察寶寶，希望凝聚春節期間業者與警方共同預防犯罪，讓防疫與防詐被害一起來！

佳里分局原訂26日上午10時許在分局3樓禮堂召開轄內各金融機構防阻詐騙暨安全維護座談會議，然因近日國內疫情日趨險峻，且需隔離特殊對象已走踏臨台南隔壁之嘉義地區，決定透過該佳里分局所建構之友善通報網路群組（90多名成員數之「金融機構聯合防詐」Line群組），啟動視訊與通報資料會議，以拉近相互距離與共識，並於視訊會議提供佳里分局所分析於2020年轄內各被害人前往臨櫃提、匯款及車手於各ATM提款之時段、地點、手法等犯罪資訊供各行員協助與預防參考，也特別對年度協助攔阻被害成功案件前三名：第一名中國信託佳里分行、第二名京城銀行與第三名玉山商業銀行各頒贈警察寶寶，以表達協助警方守護民眾財產安全而感謝。

該友善通報聯絡網係運用LINE群組，由佳里分局透過各所邀請各金融機構窗口聯繫人一同建構，迄今已達90多成員數之「金融機構聯合防詐」Line群組，例如過去因應他轄發生提款機遭竊與阻詐發現最新犯罪手法，都會利用該平台立即通報分享，尤其針對2020年攔阻失敗之詐欺資訊仍集中以『假交友』佔最多（佔47％）、其次『猜猜我是誰』（佔40％）、最後是『假檢警』（佔13％），警方希望能透過相關提醒被害資訊與金融業者共同合作守護民眾財產安全，在2020年佳里分局轄區在與業者合作下攔阻件數高達30多次，詐騙金額更高達1千多萬之多等成果。

同時2021年春節即將到來，佳里分局將自2021年2月3日（星期三）22時起至2月17日（星期三）24時止實施為期15日的「加強重要節日安全維護」專案勤務，將與各金融機構施以更緊密互助聯防勤務機制，並協助提供金融機構安全檢測或實施防搶演練，以能有效提升應變能力；並協助辦理「員工自衛編組演練」，以提升業者警覺心及增強自我防務能力，更將密集規劃各金融機構之巡邏、守望（埋伏）勤務或調整勤務部署，透過整合警力（內勤支援外勤），配合業者需求時間來規劃巡邏警力，防止金融機構案件發生，更積極呼籲提供民眾申請或金融機構通報需護鈔之民眾時，將立即派員前往，以確保民眾存提款安全之服務。

另視訊會議活動中除透過相互寒暄交流外，其中獲獎金融機構代表姜經理分享對於該行員發現民眾前來匯款或領款，在行員臨櫃關懷詢問下，發現有「支吾閃爍其詞或前後言詞不同等情形」，一定要通報警方協助，以維護民眾一生打拼的辛苦錢，也獲得參與會議人員產生共鳴。

佳里分局分局長甘炎民呼籲民眾，詐欺手法百百種，萬騙不離錢，只要提到錢、要領錢、要匯錢，便要提高警覺，公務機關不會保管民眾金錢，天下白吃的午餐，遇到此類似情況，不僅要仔細求證更可隨時撥打165反詐騙諮詢專線或與佳里分局、警察局110聯絡諮詢，以避免受害；另年關將屆民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式，或由親友、同事陪同下提領取，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，佳警將用心全力於保障民眾生命與財產安全。

溫暖舒適一夜好眠

