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台南警長親赴基層表揚打詐有功　期勉佳警以民為本維護治安

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▲台南市警局長詹永茂，親赴佳里警分局慰勉基層員警，並頒發破案獎金與破案茶，給予佳警肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局長詹永茂，親赴佳里警分局慰勉基層員警，並頒發破案獎金與破案茶，給予佳警肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局長詹永茂，12月7日傍晚親赴佳里警分局慰勉「第一線」辛勞基層員警，對於佳里分局偵查隊及佳里派出所近期偵破殺人未遂、毒品、勤務線上溯源逮捕詐欺車手等重大有成案件，頒發破案獎金與破案茶，給予佳警肯定。

詹局長指出，尤其佳里分局在落實『鄰里長』、『金融機構行員』、『校園教官』與『超商業者店員』等防詐四道封鎖機制，近期11月至今已積極主動查緝與攔阻詐騙金額累計百萬之多，除主動溯源查緝不法外，更苦口婆心阻詐，獲得地區民眾讚揚與肯定。

▲台南市警局長詹永茂，親赴佳里警分局慰勉基層員警，並頒發破案獎金與破案茶，給予佳警肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

特別是一位長期偵辦詐欺案件的女性蔡偵查佐語重心長道出：「用詐術騙取民眾努力賺的『甘苦錢』之犯罪，不但讓民眾連棺材本都賠下去的慘重慘重，更讓自己烙上『自責』心裡壓力不易揮去」，警察一定會全力打詐防詐守護民眾財產安全，以剷除這些欺騙錢財更傷害無辜民眾心靈的可惡犯罪集團。

佳警分析近期線上查獲詐欺犯嫌發現大多犯罪手法都會利用網絡通訊群組如求職或投資甚至交友群組中，尋找被害對象，利用求職期待心理、投資投機心態或交友感情引誘等，藉機索取民眾金融帳戶，除伺機借取所有金錢外，更會用該被害民眾戶頭行詐欺轉帳之用途，甚至以假借回覆等待機會，唆使不知情求職者配合將帳戶金錢領出，交給詐騙集團轉手，而陷入犯罪集團圈套成為共犯，民眾不得不小心。

查處典型案件如11月12日成功攔阻以加入投資line群組『假投資』名義，欲騙取受害民眾2000美金，警方到場後與被害人耐心解釋此為詐騙手法，民眾始恍然大悟，打消提領美金之念頭。另一件以『投資虛擬貨幣』欺騙被害人，警方到場後對被害人進行勸說，成功攔阻受害民眾欲匯款之30萬元。

還有11月19日有民眾遭以『假交友求婚』方式詐騙，警方協助受害民眾保住30467元生活費，以及於12月7日有民眾收到以『假親友』需要錢之詐騙手段，欲支付7萬元生活費，在警方及銀行行員關懷提問下成功攔阻匯出以及民眾遭以『假求職』方式詐騙，警方成功攔阻受害民眾欲匯款之45萬元等5起攔阻詐欺案。

▲台南市警局長詹永茂，親赴佳里警分局慰勉基層員警，並頒發破案獎金與破案茶，給予佳警肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局長甘炎民呼籲民眾，勿入詐騙集團「假求職、真詐欺」陷阱，對於可疑小利引誘協助提領，務必提高警覺、詳加求證，避免成為受害人或共犯，有任何疑問可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或就近向派出所查詢，以防止被騙，佳里分局持續將詐欺犯罪列為查緝工作重點，以維護社會大眾財產安全。

台南市警局長詹永茂致贈獎勵金與破案茶，慰勞基層員警的辛勞，詹局長指出，感謝佳里分局治安團隊能夠嚴密掌握轄區治安特性，精準投入有限警力且發揮最大功效，方能第一時間破獲各類刑案，不但對轄區治安穩定及淨化是一項福音，也給不法分子一記嚴厲的「當頭棒喝」！

▲台南市警局長詹永茂，親赴佳里警分局慰勉基層員警，並頒發破案獎金與破案茶，給予佳警肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

詹局長表示，治安維護不僅在破案上，應該從市民的感受出發，除了迅速破案讓民眾安心外，警察受理民眾報案，除提供專業治安諮詢，更應該站在民眾立場感同身受，要求同仁務必杜絕任何匿報行為，體察警察是與民眾接觸最頻繁的公務員，更應該體會民眾受害及待援的立場，秉持同理心，立即處置、提供協助，期許讓民眾重拾對警察維護治安信心。

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