驚見運鈔車「露財」！「大把鈔票」堆得像小山...網笑：絕不怕被搶

▲網友在路上遇到超特別的「運鈔車」。（圖／翻攝自Dcard）



實習記者周依儒／綜合報導

運鈔車在運送鈔票時都會上好層層鎖扣，以免出意外。不過日前網友分享了一台運鈔車，不但沒有上鎖，且還大剌剌的直接把錢財露在外面，但仔細一看，卻發現上面竟然全部都是紙錢、金紙和紙蓮花，讓這名網友忍不住笑說「真的沒在怕被搶」！

原PO在Dcard上發文表示，他前陣子和弟弟開車時，弟弟突然指著窗外說「欸是運鈔車欸！」原PO想說很少看到運鈔車，於是就往弟弟手指的方向看過去，但沒想到竟然看到一台卡車上滿載金紙、紙蓮花和紙錢！原PO發覺自己被弟弟耍，正要轉過去臭罵弟弟「你以後也會用得到」，結果弟弟竟開玩笑表示，「欸這種運鈔車在路上都可以光明正大把錢露在外面，還不會被搶劫。」，原PO則又回嗆，「那你要不要先囤貨起來放，下輩子直接當地獄有錢人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲弟弟開完笑表示「難怪不怕被搶」。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出後，許多網友也紛紛留言表示，「這樣堆不會一路開一路掉嗎」、「冥界郭台銘」、「喜歡嗎姊姊買給你」、「試問燒大量紙鈔是否會對地府造成通貨膨脹影響？」、「這沒人敢搶吧，一旦上路車子都要繞道了」、「那我阿嬤家是銀行欸」、「這樣不會飛光光嗎」