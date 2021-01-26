民眾黨籲中央提出「房屋黑市解決方案」　推動租屋市場透明化

▲民眾黨「守護百萬租屋族權益 推動租房市場透明化」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2021年是無殼蝸牛運動32週年，然而台灣房價所得比非但沒有降低，反而飆升至9.19倍，將近不吃不喝10年才能買得起一間房子。民眾黨立委蔡壁如、張其祿26日召開記者會，呼籲內政部、財政部儘速掌握台灣租屋現況、稽查租賃所得逃漏稅，並提出房屋黑市解決方案，儘速推動台灣租屋市場透明化。

蔡壁如、張其祿26日邀請崔媽媽基金會執行長呂秉怡、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱舉辦「守護百萬租屋族權益」記者會。

蔡壁如表示，2020年12月30日實價登錄2.0三讀通過，居住正義在房市透明化上已有初步進展，下個階段就是租屋市場的透明化。現在年輕人在北市或其他地方買房越來越困難，房價所得比飆漲至9.19倍，將近不吃不喝10年才買得起房子，且可能也不是在六都。

▲蔡壁如、張其祿。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

面對政府2020年推出「租屋補貼」政策，宣稱不用經過房東同意，但蔡壁如質疑，要申請租屋補貼還是得拿到房東租屋建物資料，相對的還是得經過房東同意，然而房東基本上是不願意同意的，所以變相成為目前看到的租屋地下市場問題，讓租屋族對租屋補貼「看得到、吃不到」。

而呂秉怡也引述社會住宅推動聯盟日前的調查，有78.6％房東不同意申請租金補貼，且62.5％房東發現租客申請補貼則要求漲租、支付稅金，還有51.9％房東發現租客申請補貼後就不給續租。台灣租屋市場有這麼嚴重的黑數、漏洞，呼籲資訊應該公開透明。

蔡壁如指出，根據內政部資料顯示，2019年全台租屋家庭達102萬戶，但2019年財政部統計自然人房東申報租賃所得的房屋有32萬間，可初步推估約70萬戶龐大的租屋黑市；2019年申報房屋支出抵稅的房客卻僅有2.7萬，不到房東申報數的1/10倍，可合理懷疑前述31萬數據中，應有相當比例並非作為居住使用，代表台灣租屋黑市絕對大於七成。

蔡壁如認為，要實現居住正義，所有政策都是環環相扣的，但每當提到房屋稅制改革，財政部就三番兩次迴避囤房稅議題；要處理租屋黑市時，財政部就推說租屋市場是內政部的業務範圍，但數字會說話，明顯有至少70萬戶房子沒有繳稅，這些就是國家的稅損。請財政部指示國稅局立刻嚴查；財政部也應研擬分離課稅、房東大赦等配套方案鼓勵房東申報。

張其祿提及，政府對於租屋的統計相當不科學，將統計數據與稅收數據勾稽，就能夠發現荒謬性，像是目前內政部對於租屋人數的推估是採每10年一次的住宅統計，最近一年是2015年，統計約96萬戶，往後按照人口成長率去推估每年的數據，國家也以此做為政策評估。但是隨著房價飛升，2005年想買房代替租屋的人，會跟2015年的數字相同嗎？政府根本完全忽略了，隨著房價變動，會改變家庭放棄購屋，選擇租屋的意願。

張其祿也提到，台灣房價所得比飆升，薪資卻沒有相對應的成長，2000年時薪資水準在3.7萬元，到2020年時也才達到4.1萬，成長不到4000元，這使得許多年輕人的人生規劃已經完全放棄買房這件事。未來預期將有更多的青年家庭長期進入租屋市場，但目前政府並未積極管理台灣租屋市場，僅有被動式呼籲民眾守法，政府不具有明確的舉措來管理租屋市場，造成台灣租屋市場在市場全貌上形成資訊斷層。

民眾黨團呼籲，政府首先應重新檢討、主動調查台灣的租屋現況，包括內政部應針對租屋資訊的蒐集與資料統計方式全面改進，以及財政部要將租屋列為重要的蒐集統計與分析標的，只有掌握租屋現況，才有討論租屋市場逐步透明化的可能性。

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