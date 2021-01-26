關心年節物價　黃偉哲聯同消保官視察水仙宮市場

▲台南市長黃偉哲會同經濟發展局、市場處、法制處消保官，至全台南最老的水仙宮公有市場查訪各類商品販售價格，嚴防哄抬物價，保障消費者權益。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



農曆春節將至，許多民眾都會至傳統市場採購所需，各傳統市場也紛紛推出各式各樣應景商品，為防止有不正常哄抬價格情形，台南市長黃偉哲26日會同經濟發展局、市場處、法制處消保官，至全台南最老的水仙宮公有市場查訪各類商品販售價格，嚴防哄抬物價，維護交易公平，保障消費者權益。





台南市長黃偉哲說，每到農曆新年時節，各傳統市場湧現不少採購年菜年貨的人潮，為確保市民在市場放心採購，台南市政府推動價格透明化，連日來由穩定物價推動小組前往統市場稽查，發現部分蔬果商品因氣候及供需等因素，價格稍有波動，較去年同期物價並無大幅度的變化，無不正常哄抬價位情況。





黃偉哲表示，過去這一年來由於疫情關係並無外國觀光客到訪，消費人口並沒有增加，在此前提下，物價維持穩定、產銷秩序平穩應屬常態，他也呼籲在全民抗疫期間，各縣市應該自助互助，共同打造一個物價平穩的好年。





經發局表示，為維護交易公平，確保消費者權益，提升市場計量準確形象，台南從2018年起，與經濟部標準檢驗局臺南分局攜手合作，推動「優良衡器計量管理業者制度」，輔導南市全數公有零售市場需取得優良衡器計量管理業者證書，並設置市場公秤，以確保磅秤公平，杜絕消費糾紛。



市場處表示，傳統市場除了提供公秤確保交易公平外，市場的防疫工作也一直沒有鬆懈，每日廣播提醒攤商及消費者要自主戴口罩，熟食攤位也都設有遮罩，勤洗手及量體溫，避免飛沫傳染，維護市民購物安全。在傳統市場不管是採買圍爐的年菜、拜拜用的年貨、拜年的伴手禮，應有盡有且新鮮美味，歡迎民眾至市場一次購足，絕對買得安心又開心。

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