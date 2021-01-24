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傳統家將文化薪傳巨擘陳欽明大師公祭　黃偉哲頒卓越市民表揚狀

▲全國唯一以傳承家將文化而獲頒民族藝術傳統雜技類薪傳獎的陳欽明大師日前仙逝，享壽77歲，台南市長黃偉哲出席公祭悼念，並頒授題有「正心傳神」的卓越市民表揚狀。（圖／記者林悅翻攝）

▲全國唯一以傳承家將文化而獲頒民族藝術傳統雜技類薪傳獎的陳欽明大師日前仙逝，享壽77歲，台南市長黃偉哲出席公祭悼念，並頒授題有「正心傳神」的卓越市民表揚狀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國唯一以傳承家將文化而獲頒民族藝術傳統雜技類薪傳獎的陳欽明大師日前仙逝，享壽77歲，台南市長黃偉哲、文化局長葉澤山、北區區長李皇興、立委陳亭妃及市議員陳怡珍、許至椿、沈震東等，24日上午出席公祭悼念，並頒授題有「正心傳神」的卓越市民表揚狀，陳欽明老師風範將永為後人銘記懷念。

文化局表示，人稱「仙仔」的陳欽明大師，1944年出生於台南，少年時加入全台白龍庵如意增壽堂什家將培訓，白龍庵如意增壽堂為目前學界所公認台灣家將的濫觴，自19世紀末傳衍至今，仍保留傳統面貌，在家將文化中具代表性地位。

陳欽明大師19歲時被選中擔任謝將軍（大爺）角色，師承董輝煌先生，每年農曆7月10日隨「鎮王爺」誕辰出巡，對於什家將的淵源、服飾、動作、臉譜、儀式、精神無不了解透徹，故後來被授予團長及教練要職。

1994年陳欽明大師獲頒民族藝術傳統雜技類薪傳獎，為薪傳獎頒發至今唯一以傳承家將文化而獲獎者，意義特殊，隔年即獲李登輝故前總統召見，實是家將界最高的榮譽。

陳欽明大師重視品行，選將嚴格，成員出軍前須戒色茹素，家將經開面後，站坐皆有禮儀，態度嚴謹，有別於一般職業家將團。因陳欽明大師堅持信仰與保持傳統的精神，深獲各界敬重，多次獲邀參加國家重要慶典及民俗文化活動，如2000年受邀率團赴中正紀念堂參與雙十國慶台灣民俗藝陣展演，陳欽明大師一生對傳承家將文化有不可抹滅的貢獻。

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