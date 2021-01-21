「愛的地圖，沒有偏遠的座標」　實力媒體偏鄉助學台東起飛

▲實力媒體派出義工老師與信義國小配合，三次下鄉實際教學。



圖、文／實力媒體提供

實力媒體（Zenith Media Taiwan）為臺灣前五大媒體代理商，近年來不遺餘力投身公益，擔負起企業應有的社會責任，力行「取之於社會、回饋於社會」理念。2019年「國境之北 學海無涯」馬祖贈書計畫，捐贈超過千冊之優良讀物贈予馬祖中小學，為馬祖偏鄉的孩童帶來愛與知識的力量。2020年再度延伸學海無涯計畫，深入台東都歷部落，為台灣原生文化傳承盡一份心力。

透過「鹿樂公益平臺」介紹與協助，實力媒體來到位於台11線上的都歷部落:信義國小，東側是湛藍廣闊的太平洋，西側是綠巒疊翠的海岸山脈。實力媒體派出義工老師與信義國小配合，三次下鄉實際教學，透過「都歷女孩心願」繪本影像化的拍攝協助，觀察、體驗、實作與呈現⋯⋯持續探索原生土地與自身文化的價值，觸發都歷學童們「想學」的心，不僅讓孩子親身探索阿美族與都歷部落的文化，更學習以攝影並剪輯影片的方式，記錄百年毛柿樹的身影，結合台灣原生植物與原生文化，將環境保育與文化維護的重要性一起傳承下去。

實力媒體還特別邀請「圓園方坊」劇團，公益演出《阿波菲斯・環遊世界大冒險》舞台劇，希冀讓更多孩子欣賞全臺灣第一部兒童地理舞台劇。在深耕在地文化傳承的同時，更啟發小朋友對多元文化與國際世界更多的理解與想像。演出當天，實力媒體安排8輛遊覽車，動員數十位熱情志工，出發前往臺東成功鎮信義國小、卑南鄉溫泉國小、東河鄉泰源國小及都蘭國小，共接送300多位師生來到國立臺東大學知本校區，觀賞舞臺劇演出。實力媒體所屬的陽獅媒體集團執行長-張明玲，更以自由女神的角色現身參與了此次公益活動。一身淡綠色古希臘裝扮，頭戴著象徵七大洲的頭冠，右手高舉象徵自由火炬，左手捧著厚厚的《獨立宣言》的自由女神，逐一向孩子分享自己的模樣，以及自由女神所象徵的自由理想，透過親身參與公益服務，實踐與分享對教育的關心。

▲阿波菲斯環遊世界兒童舞臺劇公益演出，打開孩子對世界的想像。

此次都歷之行，受益的不僅是台東偏鄉的小朋友們，參與活動的每位實力媒體同事們，也從小朋友天真話語和喜悅眼神中獲得更多心靈上的回饋與滿足。

實力媒體董事總經理楊靄雲表示：「我相信不管是小朋友或實力的志工老師們，大家都有滿滿的收穫。當孩子們的作品投上大螢幕，展現在數百人眼前時，相信每個志工老師都和我一樣被他們感動也為他們驕傲。這感動不僅會留在彼此心裡很久，更能溫暖大家的心，提升大家的凝聚力，一起面對未來的每個挑戰。」都歷之行的種種，將實力的每位員工再度凝聚成一股團結力量，也再次驗證了付出的同時就是一種獲得。