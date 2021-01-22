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打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家

▲▼打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家（圖／基隆分局）

▲打工1男2女沒錢租房子…搬進涼亭當室友。（圖／基隆分局）

記者許力方／綜合報導

基隆警方20日晚間接獲報案，碧砂漁港有民眾私搭帳篷，成為棲身之所，現場2人聲稱，因為租屋租約到期，還沒找到新住處，就先拿帆布圍成「家」，口頭告誡，並通知社工。社會處進一步了解，初步發現有1男2女暫居此處，身上沒有足夠的現金才會淪落涼亭，若必要將動用急難救助金協助。

基隆警局第二分局八斗子分駐所20日晚間6時許獲報，碧砂漁港內有民眾私設帳篷佔據涼亭，代理所長許勝凱及警員莊榮臻便與市政府產發處人員前往了解。現場2人表示，因房屋租約到期，還沒找到新住處，就先暫時棲身於漁港的涼亭，剛好遇到寒流來襲，且港邊風勢大，才會拿帆布圍成帳篷擋風。

▲▼打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家（圖／基隆分局）

警方當下先口頭告誡不得私佔涼亭，因入夜寒冷，擔心他們健康，便聯繫社會處社工人員到場。社工初步了解發現，共有1男2女住在帳篷裡，3人為朋友關係，都已經成年，平時靠打零工為生，本來找到租屋處，但身上現金不夠支付押金，只好跑到漁港找涼亭當作暫時棲身之所。

社會處表示，目前提供禦寒用品給3人應急，22日再進一步討論相關事宜，會依其需求幫忙早日找到住處，已經告知他們可以向房東洽談租約，現金不夠部分，若必要也會先動用急難救助金協助。

警方表示，民眾如遇緊急事故或需急難救助，可撥打110專線，警方會適時通報相關單位提供即時協助與照護。

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▲▼打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家（圖／基隆分局）

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