兒子遭砸頭爆哭！熊孩子「死不道歉」開溜　恐龍媽吐1狂言網氣瘋

▲帶小孩到公園玩，家長也應該要在旁看顧。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

一名人妻今天帶兒子到公園玩，結果溜滑梯時被後方小孩「用水瓶狠砸頭」，且瓶子裡還裝滿水有一定重量，兒子當下受到很大驚嚇立刻爆哭，想不到那名小孩堅持不道歉，還跑去找媽媽當靠山，對方家長最後說，「只是小孩，不然想怎樣？」

人妻透露，兒子原本都乖乖地排隊溜滑梯，但玩到一半卻出現一名手持水瓶的陌生小孩，突然衝出來從兒子後腦勺砸下去，「正當我看到他手舉高要砸的時候，在溜滑梯底下的我大喊不要丟！但已經來不及」，兒子就這樣無預警被K了一下，水瓶掉落地面還發出巨大聲響。

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▲去公園小孩大人都被欺負。（圖／翻攝自爆怨公社）



兒子一時之間反應不過來，馬上溜下來跑去找媽媽，同時也嚇得嚎啕大哭，「結果那位小孩緊跟著在後面滑下來，還一直大力踹我兒子的背，又踹又推的」，見到自己寶貝兒子被這樣欺負，人妻也一秒理智線斷裂，直接抓著小孩的衣領拉到旁邊，怒吼著「你幹嘛打我兒子！」結果小孩瘋狂掙扎，還用兇狠的眼神瞪著她，「他死不道歉！」

對方媽媽這時候才察覺異狀，喊了一聲「回家了」，小孩立即跑到媽媽身邊討救兵，人妻追上去向對方家長陳述事件經過，但小孩仍不肯向兒子道歉，甚至吼著「不是要回家嗎？我不要道歉！」這時人妻將目光轉向小孩家長等待回應，怎料對方僅丟下一句，「只是小孩，不然想怎樣？」

事件經過被轉發到臉書社團「爆怨公社」，掀起廣大網友眾怒，紛紛抨擊「我會連他家長一起打」、「我可能…先把小孩安頓好在旁，我再就戰鬥位置準備」、「小時候就這樣了，這種家庭八成也不會教小孩」、「我會也一巴掌問看看他兒子痛不痛」、「小孩打小孩！家長打家長。」

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