邱淑媞遭打臉　「做錯自己負責」前和平醫院急診主任曝內幕

▲邱淑媞。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者黃翊婷／綜合報導

台北市前衛生局長邱淑媞因為在臉書痛批指揮中心，並提出應該禁止部桃人員出入、1人1室隔離觀察等建議，結果遭北醫大學胸腔科主任周百謙打臉，直指這根本就是完全錯誤的方法。而前台北市和平醫院急診室主任張裕泰也坦言，防疫就是要檢討，而不是互相砲轟，甚至揭露邱淑媞在SARS期間，曾罵醫護人員「自己做錯的事情，自己要負責」。

邱淑媞曾是SARS期間「和平封院」決策人之一，部桃發生院內群聚感染之後，她在臉書列出4大錯誤，痛斥指揮中心邏輯錯誤，正確作法就是禁止部桃人員進出，醫護和院內病患不管是否有確診，都應該1人1室隔離觀察，而不是在家，「其實最重要就是醫護人員，他不該放在家裡去做居家隔離、居家檢疫或自主觀察，因為這樣有可能讓家屬被感染。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，邱淑媞的文章一公開，隨即掀起社會各界撻伐。北醫大學胸腔科主任周百謙直言，停止進出是完全錯誤的方式，「裡頭的醫護人員壓力會有多大？」至於1人1室隔離觀察，首先要問空間有沒有這麼多，第二部分是這些隔離的空間，本來就不是針對負壓隔離來做設計，只是從一個病房變成1人1室，全院的中央空調卻沒有辦法獨立。

而前台北市和平醫院急診室主任張裕泰也在接受《民視》採訪時談到，封院講起來簡單，做起來其實很複雜，SARS期間是把健康的人、其他病患以及確診者通通封在和平醫院內，這樣其實很不人道，畢竟把人全部擠在紅燈區，反而會造成院內交叉感染。

▼▲張裕泰曾擔任和平醫院急診室主任，參與對抗SARS疫情。（圖／東森新聞、記者劉昌松攝）

張裕泰坦言，當年邱淑媞穿著防護衣走進醫院，其他同仁都沒有，大家當然會嚇到，偏偏她對於醫護的疑問都不回答，還罵大家「自己做錯的事情，自己要負責」，那當然會造成裡面的醫護人員反感，覺得她身為長官對部屬是不負責任的；如今她因為部桃事件狂轟中央，但真正該做的應該是想辦法把事情做好，防疫就是要檢討，而不是互相砲轟，這對防疫也沒有幫助。

對於外界的質疑及駁斥聲浪，邱淑媞最後一次回應是在24日，她在臉書PO文中自稱是遭鐵蹄出征的吹哨者，大家不聽她的示警，「這，發生在新冠一年之際，是否值得我們警惕？」、「我只希望，不必再有人終身被蹂躪、不必再有醫護的血淚，否則，一旦傷亡擴大、一旦有下一個部桃，卸責別人，救得回嗎」。

▼部桃急診室外設有檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）