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三星李在鎔慘遭收押！他曝囚房環境噁心「糞味沖天」：不會有特權

▲▼李在鎔2017年一審遭當庭羈押，步上法務部專車前往首爾看守所。（圖／達志影像）

▲李在鎔2017年一審遭當庭羈押，步上法務部專車前往首爾看守所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星集團副會長李在鎔（이재용）為順利取得內部經營權，在閨蜜門案中涉嫌向前總統朴槿惠、崔順實（現名崔瑞原，최서원）行賄，18日在首爾高等法院被判處2年半徒刑、同時遭到當庭羈押，送往首爾看守所服刑。一名曾因罪入獄的前任政務官僚透露，李在鎔所處的環境其實糟糕透頂，「獄方不會因為你是李在鎔就特別寬容！」

根據韓媒《朝鮮日報》，曾在朴槿惠時期擔任青瓦台國民溝通秘書官室行政官的許鉉俊（허현준），被指控涉嫌透過羅列「白名單」來非法援助支持朴槿惠的極端右翼保守派團體，遭判處1年6個月徒刑，因此曾於2018年短暫入監首爾看守所的獨居房，他聲稱該房上一任使用者，便是2017年8月在首爾中央地方法院一審時遭當庭羈押的三星少主李在鎔。

▲▼三星少主李在鎔18日下午2時抵達首爾高等法院聆聽審判結果。（圖／達志影像）

▲三星少主李在鎔18日下午2時抵達首爾高等法院聆聽審判結果。（圖／達志影像）

許鉉俊20日在臉書上發文回憶，當時就在該監獨居房度過約一周的時間，該間獨居房環境特別惡劣，是為了關押重要政經人士，防止其自殺而專門打造的囚房，內部設有監視器24小時追蹤受刑人狀態，「李副會長（指李在鎔）一年多來在面積狹窄的房內接受監視，他所承受的痛苦我能深刻感受！玉芳不會因為你是三星的領袖，就特別網開一面。」

他說明，「在那間房的盡頭有高60公分的水泥矮牆，以及長80至90公分、寬120公分的廁所，那間廁所包辦全部日常生活，不僅要在那洗臉刷牙、洗碗、洗澡、大小便，是一座身兼廁所功能的浴室，一開始在心境上當然會覺得非常難堪。」

▲▼李在鎔收押時獨居房僅1坪大，且須接受專人24小時監視。（圖／達志影像）

▲李在鎔收押時獨居房僅1坪大，且須接受專人24小時監視。（圖／達志影像）

許鉉俊表示，該間獨居囚房是首爾看守所內環境最為惡劣的，因為就連其他間的囚房廁所都有設置隔板將馬桶隔開，「李副會長一定是重新回到那個環境惡劣的地方！」

不過目前未有確切消息指出，李在鎔回到首爾看守所後囚房內的配備。據悉，先前李在鎔2017一審收押時便待在約1.9坪大（6.56平方公尺）的獨居囚房，馬桶與個人寢居空間隔著一塊隔板，隔板上掛著液晶電視，一旁是洗手台、置物櫃、餐桌。

►三星少主李在鎔「閨蜜門」涉賄！判2年半徒刑...遭當庭羈押

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