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支持部桃！大台中醫師公會發聲明挺全台醫護：防疫最忌多頭馬車

▲台中立市環保局針對社區環境及周邊街道完成消毒作業，降低疫情風險。（圖／台中市政府提供）

▲台中市環保局針對社區環境及周邊街道完成消毒作業，降低疫情風險。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

部立桃園醫院發生群聚感染，社會各界意見不一，但都一致認為疫情嚴峻，全民應提高警覺，目前全球病例巳近1億人（98,834,961人），光是美國就高達2523萬人，台灣迄今有889案，顯示過去的防疫確有優異成效。然而，過去的成功也不能代表未來一定成功，但防疫視同作戰，最忌諱多頭馬車，大台中醫師公會25日發表聲明，呼籲全民全力配合防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

公會表示，這是基層醫療院所再一次於關鍵時刻，防堵了疫情爆發的可能破口。上一次磐石艦事件也是基層的順風診所，在關鍵時刻找到染疫軍人，進而協助中央疫情指揮中心，緊急召回了許多官兵（事後證明當中多位都已染疫）。

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公會要感謝五萬名醫師的專業與謹慎，台灣的防疫成功，從邊境檢疫到社區監測，從基層診所到各級醫院，歷史會忠實的紀錄下這些感人的重大貢獻。

本會聲明如下：

防疫視同作戰，全民應配合防疫政策，落實居家檢疫及自主健康管理。就醫時應主動告知醫護旅遊史及接觸史。

全國醫護人員在防疫第一線作戰，都是防疫英雄。若不幸因而染疫，需要全民共同支持而非打壓或叫囂開除。本會呼籲全民支持徐永年院長帶領的部立桃園醫院全體同仁，並支持全國醫護共同防疫!

士兵沒有選擇戰場的權利，醫護人員站在防疫的第一線崗位，都是戰戰競競如履薄冰，沒有人會拿自己的生命開玩笑，更何況是專業醫護人員。針對不幸染疫的部立桃園醫院醫護同仁，本會希望全民予以支持與體諒。叫囂開除誰，並不厚道！本會在此呼籲，全民配合中央防疫指揮及相關防疫政策，並支持全國醫護共同防疫。

大台中醫師公會
理事長 魏重耀
監事長 彭業聰
秘書長 黃健郎
暨全體理監事 敬啟

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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