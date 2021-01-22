「有那麼難考嗎」陪女友考公營…成績出爐哭了！他直接被放生

▲陪女友國考，結果反害女友落榜。（圖／記者周康玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有那麼難考嗎？ 」一名男網友表示，女友考國考多年就是遲遲未中榜，讓他燃起鬥志，想跟同女友一同報考同類組國營招考，結果原PO筆試分數贏了女友0.1分，直接把女友慘刷下去。事後，女友崩潰大罵，「害我落榜你開心了吧」，下秒決定分手與封鎖，讓原PO感到無言。

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》透露，女友邊工作邊考國考，多年來每次落榜，原PO不禁納悶詢問「全選擇題的測驗，有那麼難考嗎？是不是準備方法不對？」女友不高興回嗆，「要不然你來考啊！」

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此話一出，原PO彷彿被激到，決定一起拚國考，還特別與女友報同類組國營招考，結果劇情神展開，「我考上筆試&複試，筆試分數是吊車尾剛剛好壓線」，其中筆試分數剛好超過女友0.1分，「直接害她落榜...」

女友得知成績輸0.1分後，當場情緒崩潰，把原PO給臭罵一頓，「害我落榜你開心了吧！」「你幹嘛跟我報同組害我？」如今女友再嗆分手，還直接封鎖原PO，原PO只好發文討拍，「叫我去考的是妳，現在怪我去考試害妳落榜的也是妳，話都是妳在說...」

文章曝光後，底下網友反酸，「她有說，叫你報同類組的嗎，你白目」、「她的運氣都被你吸走，不分手等著衰一輩子」、「0.1分就好幾個人落榜了餒」、「考試只有上榜和落榜而已，沒有差一點點的」。但不少人質疑是創作文，「別再幻想了，你沒有女朋友」、「這個哏不錯，你算今年最有創意」、「笑死，這是勸退文嗎」。

據悉，經濟部於20日已公告四大國營事業徵才複試名單，包括台電、台糖、台水及台灣中油公司，將聯合招考945名員工，起薪自3萬6千元至3萬9千元不等，詳細名單於甄試網站正式公告。

另外，官員指出，試務處將以英文或專業科目之測驗式試題進行複評測試，複評結果不計入複試成績，惟複評結果如與初（筆）試成績差距過大，該結果將列為口試合格與否之重要參考依據。

▼原PO被網有轟太白目！（圖／翻攝靠北女友my girl）

