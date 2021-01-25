部桃百名主管聚餐「同日案838醫發病」　院方回應破口說

記者黃翊婷／綜合報導

部立桃園醫院群聚感染事件，指揮中心24日宣布有5000人需要居家隔離，創下防疫以來的新高紀錄。不過，有知情人士爆料，1月9日部桃有超過100名中高階主管出席餐會、打高爾夫球，當時案838醫師已經發病，擔心可能會出現防疫破口。

▲部桃20日出動救護車清空院內病患。（資料照／記者林敬旻攝，下同）

根據《聯合新聞網》報導，爆料者因為擔心出現防疫破口，選擇向媒體披露，不過，疫情指揮中心發言人莊人祥強調，這場餐會沒有打高爾夫球，「具傳染力」的醫護人員也沒有參加，這些主管最多只會被列為接觸者；院方也解釋，所有與會人員都有接受篩檢，至今都未出現狀況，這場餐會則是每年例行的共識營，主要是討論未來的工作方向，希望外界不要過度解讀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，由於案889與案890的感染源尚未找到，陳時中24日在記者會上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，包含出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者，符合以下3種身分的民眾，即日起開始居家隔離。

▲部桃急診室外的檢疫所。

前立委林靜儀醫師表示，這次對抗疫情不是只有桃園的事，而是全國，「其他民眾請戴口罩勤洗手少群聚，兩個星期忍耐一下才能安心過春節」。

台大名醫施景中也在臉書PO文力挺醫護，內容提到，桃園的醫護人員都有心理準備，準備共赴國難，某醫學中心也緊急購入大型貨櫃屋，要當成戶外門診使用，確實做到分艙分流，大家都已經準備好了，「如果你還是覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，那來一趟桃園吧，一定會讓你瞠目結舌。我們兄弟說，『現在不動起來，以後會後悔啊』，他們真的準備好了。」