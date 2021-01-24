部桃「12樓綠區」也失守！「11樓護理之家」被紅區上下夾擊

▲部立桃園醫院目前已確診15名本土個案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院目前已確診15名本土個案，中央流行疫情指揮中心今也將新增個案位在的12A列為紅區，鄰近的12B和10A也同樣改列紅區，但根據院內樓層分佈，11樓是護理之家，現在就夾在列為紅區的10樓和12樓間。

指揮中心在部桃爆發院內感染時，就逐漸將醫院劃分風險區，分為紅黃綠區，其中12A原本是列在綠區，但今日新增的兩個案正是12A病房，因此指揮中心也進一步將該病房列入紅區，原本綠區的人只要自主健康管理，但這次鄰近的12B和10A也同樣改列紅區，相關人員都要做居家隔離，目前隔離人數共1301人。

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針對今天確診案例情況，台灣兒童感染症醫學會理事長、台大醫院兒童感染科醫師李秉穎受訪指出，目前院內感染並不是「面對面、飛沫或接觸」才會感染，這次2例本土案件是出院後確診，且同12樓的醫護人員一採陰，還不確認是在哪裡感染，但不排除環境裡面也可能早就被汙染。

但根據院內樓層分佈，11樓是護理之家，目前住民也都還在，也是醫院來往密切的樓層，但10樓和12樓都是紅區，11樓也面臨雙夾擊，在今日記者會後，不少專家也公開表示，應擴大範圍匡列和回溯。

陳時中表示，衛生單位已針對案889住院病房及相關區域進行環境清消，針對自1月6日起曾入住相關區域病房病患，均由自主健康管理改列居家隔離（含陪病者），並安排採檢。