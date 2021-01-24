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竊果園萬元紅心芭樂變裝離去　隔11天又來！警埋伏逮正著

▲竊果園近年萬元紅心芭樂變裝離去，再度犯案被埋伏宜警逮捕的林姓男子。（圖／記者游芳男翻攝）

▲竊果園近年萬元紅心芭樂變裝離去，再度犯案被埋伏宜警逮捕的林姓男子。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭員山鄉一果園內紅心芭樂及福柑，12日遭竊數百斤，果農損失近萬元，林姓竊嫌食髓知味，23日晚再光顧果園時，被長期埋伏的宜蘭警方，當場逮獲並起出贓物紅心芭樂約40台斤，林男被依竊盜罪嫌移送偵辦。

宜蘭分局12日獲報員山鄉山前路果農報案說，他果園內紅心芭樂及福柑遭竊數百斤，損失估計近萬元，警方連日調閱路口及民宅監視器過濾人車，發現是1名身穿全黑衣物可疑人士潛入果園，變裝後由其他出入口離開，為掩人耳目，竊嫌行竊後未立即發動機車，而是將機車推至離果園一段距離後，才載運贓物驅車離去。

宜蘭警方實施探訪，以車追人掌握竊嫌身分，於23日17時許，發現56歲林姓男子將機車停放於員山鄉山前路附近，警方接續調閱監視器畫面，發現林男再次進入果園行竊，由於果園占地廣大查緝困難度高，警方決定於現場實施埋伏，至晚間19時許當場逮獲林男及贓物紅心芭樂約40臺斤

宜蘭分局表示，除將加強維護轄區內監視器妥善率，亦結合守望相助隊加強周邊果園巡守，透過警民合作展開護農專案，以守護農作物採收之安全。

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