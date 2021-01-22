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疫情升溫　宜蘭羅東夜市＋商圈＋人潮聚集點「預防性全面消毒」

▲▼疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙22日特別督導羅東夜市商圈及周邊環境消毒情形。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙22日特別督導羅東夜市商圈及周邊環境消毒情形。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應疫情升溫，為確保人潮眾多場所防疫安全，宜蘭縣長林姿妙22日特別督導羅東夜市商圈及周邊環境消毒情形，並呼籲各風景區、交通場站、百貨賣場、餐廳、寺廟及其他營業場所等人潮聚集點，皆應加強室內、外環境消毒作業，避免疫情傳播。

羅東鎮為宜蘭縣商業重鎮，羅東夜市商圈為宜蘭縣最繁華商圈之一，亦是第一個環保夜市，且鄰近羅東火車站、民生市場等人潮眾多點，不論白天夜晚，皆為一個全年無休的人潮聚集點。

▲▼疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙22日特別督導羅東夜市商圈及周邊環境消毒情形。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

而宜蘭縣長林姿妙已於20日要求宜縣防疫消毒大隊針對各風景區、交通場站、百貨賣場、寺廟等人潮聚集點之周圍公共環境於春節前進行預防性全面消毒作業，超前佈設防疫網，期能落實防疫優先宜蘭安全之春節環境。

林姿妙22日特別督導羅東夜市商圈及周邊環境消毒情形，林姿妙表示，防疫不分妳和我，已要求宜蘭環保局針對縣內各戶外人潮聚集點，風景區、交通場站、寺廟等，整合各鄉鎮市公所及相關單位，進行全面環境預防性消毒作業，希望能杜絕病菌傳播所有管道，讓所有好朋友們，平安歡慶牛年春節！

▲▼疫情升溫，宜蘭縣長林姿妙22日特別督導羅東夜市商圈及周邊環境消毒情形。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭環保局表示，因為新冠肺炎，宜縣防疫消毒工作於2020年4月1日，由環保局及各鄉鎮市公所清潔隊共同組成70人防疫消毒大隊成立至今，配置25臺噴霧機、消毒車12輛，針對交通場站、大型營業場所、人潮聚集熱點、學校及民眾洽公機關周圍實施預防性消毒作業，截至目前已消毒1,169處，且持續排訂預防性消毒作業，以維護健康安全的好環境。

宜蘭衛生局也提醒，現階段為防疫嚴峻時期，如出入公共場合，人多密閉空間要記得戴上口罩，並保持社交距離，以及勤洗手，才能有效杜絕病菌。各營業場所應加強自主防疫消毒作業，如電梯按鈕、手扶梯、桌椅、地面、門把、水龍頭等接觸頻率較高處，適度提高消毒頻率。

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