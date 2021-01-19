　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

惡火毀家園一家8口拆散5地　善團助重建！宜蘭婦下跪致謝

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭莊女一家8口擠身礁溪鄉祖傳老家，2020年11月21日的一場惡火毀家園，雪上加霜，莊女一家不知如何過活。19日見到宜蘭縣活力關懷協會等單位人員來助重建家園時，莊女跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」

▲▼莊女見助重建家園善心人來到，跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲莊女見助重建家園善心人來到，跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼莊女見助重建家園善心人來到，跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2020年11月21日的一場惡火，燒毀莊女一家8口棲身之地的3樓透天祖厝，清寒的莊女面對被燒的焦黑的房子以及龐大的重建經費，完全不知所措。罹患高血壓、糖尿病，還要洗腎的莊女，她丈夫開計程車為業，但6年前生病過世，夫妻倆人育有8名子女（原本9名1名過世），火災後，莊女和子女拆分成5個地方到親友家住。

▲▼莊女見助重建家園善心人來到，跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

為家園重建所苦的莊女，19日見到宜蘭縣活力關懷協會等單位人員來助重建家園時，她跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」宜蘭縣活力關懷協會表示，是經會員通報後，立即前去關懷並了解狀況，經評估後，與社團法人思源仁愛協會及海勒廚具決定出一份力，一起為莊女士一家重建家園，19日上午是先協助搭設輕鋼架，盼早日讓他們一家能再次回到家中團圓。

協會理事長俞俊雄表示，期盼用自己的綿薄之力，來激發更多善的漣漪，達到磚引玉的效果，讓更多人來參與社會公益，幫助需要幫助的人，陪伴他們渡過難關。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►拜年大看板立田中疑跟「全民借電」　羅東鎮長吳秋齡挨轟後撤除

►快訊／全台最大露營地旁驚見「製毒工廠」3嫌遭逮　起出6kg「喵喵」

►超可愛雙子星蝴蝶派450元→165元！包裝萌爆　還能裝小物

ET快訊
壞壞後必感染！人妻「細菌暴衝腎」…夫揭超綠真相：她不讓我碰
鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她同意了
院內爆發群聚感染　國防部下令：全體官兵避免前往桃園
愛妻癌逝！-196度C冷凍50年...尪「癡等復活」　現狀曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南仁德塑膠工廠驚傳火警「全面燃燒」　40部消防車搶救

剛離開校區…台中21歲女大生遭撞「頭部重創」插管昏迷

酒店少爺、司機當白手套按月送錢！中山分局包庇色情「行之有年」

快訊／想蓋招待所！怪手施工2噸石雕掉落　老闆遭當場壓死

30名醫師出入聲色場所全被拍！他持「記者證」恐嚇　狂削1500多萬

獨／厲害了5寶爸！欠27萬罰款「國家機器也沒轍」　連健保費也欠

報廢鐵櫃掉出20件金飾！台南清潔隊員：很像結婚用...報警找失主

夫妻逃票136元「硬坐自強號」　男鎖喉、腳踹、重摔站務員4分鐘

屏東崁頂橋墩下9幼犬遭燒死　縣府追凶！最重罰200萬囚2年

網PO文：支援防疫所「手機玩到沒電」爽領9萬　保五總隊打臉

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

快訊／台南仁德塑膠工廠驚傳火警「全面燃燒」　40部消防車搶救

剛離開校區…台中21歲女大生遭撞「頭部重創」插管昏迷

酒店少爺、司機當白手套按月送錢！中山分局包庇色情「行之有年」

快訊／想蓋招待所！怪手施工2噸石雕掉落　老闆遭當場壓死

30名醫師出入聲色場所全被拍！他持「記者證」恐嚇　狂削1500多萬

獨／厲害了5寶爸！欠27萬罰款「國家機器也沒轍」　連健保費也欠

報廢鐵櫃掉出20件金飾！台南清潔隊員：很像結婚用...報警找失主

夫妻逃票136元「硬坐自強號」　男鎖喉、腳踹、重摔站務員4分鐘

屏東崁頂橋墩下9幼犬遭燒死　縣府追凶！最重罰200萬囚2年

網PO文：支援防疫所「手機玩到沒電」爽領9萬　保五總隊打臉

農會選情激烈　台南地檢署結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

女星I級長輩壓閨蜜「頭整個陷入」　粉暴動：衝著我來，我忍乳負重！

川普「任期最後一天」行程曝光！隔天一卸任秒閃白宮　拒迎拜登

《知識為光－成大的守護與實踐》　成大新書發表會

走漏投資風聲、沒善盡督導責任　元大投信遭罰60萬

部桃醫院清點2組「未接觸醫護」　10多名醫師扛200病人照護

好心幫小貓舔毛　肥橘下秒成「坐騎」定格傻眼：現在是怎樣

鄭爽再爆新音檔！母要求「感情結束，孩子就送人」　她認同了：是好事

今彩539頭獎開出！一注800萬獎落台南

「狗狗跛腳」飼主嚇壞花萬元檢查　獸醫一看笑了：在同情你啦

社會熱門新聞

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

虐殺女教師　惡男第5度遭判死

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

千萬BMW i8對決納智捷　男載女友試車睡著

蘆洲中藥行深夜大火　宮廟3樓陷火海「疑人為」

濫訴告到運將離職！　公車司機「殺手」轉戰兒福界

女確診隔離30天「仍陽性」！告上法院：放我出來

即／館長槍擊案搞丟50萬名錶　新北警認了

快訊／蓋招待所！怪手施工2噸石雕掉落　老闆遭當場壓死

獨／台中5寶媽不賣檳榔了！未來動向曝光

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

更多熱門

相關新聞

台北101點燈　感謝醫護為台付出

台北101點燈　感謝醫護為台付出

衛福部桃園醫院發生院內感染，累計至今已經有9人染疫，情勢日漸惡化，第一線防疫的醫護人員也壓力倍增。為了感謝在疫情爆發後奮戰至今的醫護人員，台北101於19日晚間6時30分在外牆點燈，打出「醫護人員加油」、「好好照顧自己」等語，感謝台灣的防疫英雄們。

部桃醫院長喊話醫護：「請再撐一下，共度難關」

部桃醫院長喊話醫護：「請再撐一下，共度難關」

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

台灣燈會停辦！觀光局首發聲

台灣燈會停辦！觀光局首發聲

關鍵字：

宜蘭宜蘭縣活力關懷協會助火災戶重建家園影音

讀者迴響

熱門新聞

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

即／部桃護理師染疫　丈夫是輔導老師

快訊／增4例本土個案「染疫護理師家人確診」

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

疫情擴大！前台大醫：別去那個今天開幕的店

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

更多

最夯影音

更多
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面