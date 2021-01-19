惡火毀家園一家8口拆散5地　善團助重建！宜蘭婦下跪致謝

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭莊女一家8口擠身礁溪鄉祖傳老家，2020年11月21日的一場惡火毀家園，雪上加霜，莊女一家不知如何過活。19日見到宜蘭縣活力關懷協會等單位人員來助重建家園時，莊女跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」

▲莊女見助重建家園善心人來到，跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2020年11月21日的一場惡火，燒毀莊女一家8口棲身之地的3樓透天祖厝，清寒的莊女面對被燒的焦黑的房子以及龐大的重建經費，完全不知所措。罹患高血壓、糖尿病，還要洗腎的莊女，她丈夫開計程車為業，但6年前生病過世，夫妻倆人育有8名子女（原本9名1名過世），火災後，莊女和子女拆分成5個地方到親友家住。

為家園重建所苦的莊女，19日見到宜蘭縣活力關懷協會等單位人員來助重建家園時，她跪下哭說：「我真的很感恩，否則過年真的不知怎麼過！」宜蘭縣活力關懷協會表示，是經會員通報後，立即前去關懷並了解狀況，經評估後，與社團法人思源仁愛協會及海勒廚具決定出一份力，一起為莊女士一家重建家園，19日上午是先協助搭設輕鋼架，盼早日讓他們一家能再次回到家中團圓。

協會理事長俞俊雄表示，期盼用自己的綿薄之力，來激發更多善的漣漪，達到磚引玉的效果，讓更多人來參與社會公益，幫助需要幫助的人，陪伴他們渡過難關。

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