想報復鄰居…深夜潛入他家「潑汽油點火」　惡男殺人未遂遭判12年

▲吳姓男子因與鄰居有嫌隙，一日凌晨竟潛入鄰居家中潑汽油引燃。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者徐愷昕／宜蘭報導

吳姓男子因與隔壁鄰居有嫌隙，為了報復，2020年3月間他趁鄰居不在家時，先偷走對方的3副鑰匙，隔月4日再潛入鄰居家中，潑灑汽油後點火引燃，所幸屋內2人趕緊撲滅火勢，無人傷亡。案經宜蘭地院審理，吳男被依殺人未遂等罪判刑12年6月。可上訴。

吳姓男子與鄰居阿漢（化名）相處不佳，2020年3月間他為了報復對方，一日竟從自家2樓陽台爬到阿漢家陽台，徒手開啟該處未上鎖的落地門後，大膽侵入其住宅，並於房間內竊走阿漢家的鑰匙3副，得手後隨即離開。

隔（4）月4日凌晨2時許，吳男趁鄰居阿漢與其兒子熟睡之際，拿著鑰匙開啟他家大門，進屋後開始於各處潑灑汽油，接著隨即在2樓房間門口腳踏墊及音響處以打火機點燃，見火勢燃起就快步離開。

阿漢的兒子遭濃煙嗆醒後趕緊逃出房門叫醒爸爸，2人才開始滅火，並報警通知消防到場，所幸住宅的主體結構及主要效用未燒燬喪失，父子倆也沒有受傷。後來案經羅東警調閱監視器畫面，吳男犯行曝光，警方在吳男住處搜出阿漢家的鑰匙及他作案用的工地手套，依法將其移送宜蘭地檢署偵辦。

▲吳男法庭上表示自己沒有不法意圖，辯稱只是想嚇嚇鄰居。（示意圖，與本案無關／免費圖庫123RF）

宜蘭地院審理時，吳男辯稱自己偷竊鑰匙沒有不法意圖，縱火只是想嚇嚇阿漢，沒有要威脅鄰居生命，強調自己沒有殺人犯意，「我放火後有在樓間丟擲金屬鐵塊，希望可以吵醒他們讓他們醒來逃生」；但法官根據相關事證，認為他預謀策畫許久，行為確實已嚴重危害他人生命安全，審結依「侵入住宅竊盜罪」及「殺人未遂罪」各處有期徒刑7月及12年，合併應執行12年6月。可上訴。

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