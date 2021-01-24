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放進去轉幾圈再拿出來！　她自爆「肛拭子」採樣初體驗

▲▼陸女自爆「肛拭子」核酸採樣體驗。（圖／翻攝新京報）

▲陸女自爆「肛拭子」核酸採樣體驗。（圖／翻攝新京報）

記者曾俊豪／綜合報導

為提高新冠病毒核酸檢測準確率，大陸官方近來加入「肛拭子」採樣，一名剛接受完「肛拭子」的女性隔離者跟媒體分享採樣的經驗。她表示，自己當天測完喉嚨、鼻子後，突然被要求要測肛門，雖然有點難為情，但還是可以忍受，「棉籤插到肛門裡邊，轉幾圈再拿出來，一共做了兩遍。」

「肛拭子」採樣之所以受到關注，是因北京市政府在20日的疾控新聞發布會上提到，1月18日，北京新增1例無症狀感染者為9歲男童，「官方已對病例所在學校全體學生、教職工等全部進行鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清檢測」，之後，「肛拭子」便登上微博話題榜。

《新京報》24日採訪一名家住河北唐山的高女士，她指出，「肛拭子」採樣當天，醫護人員拿出棉籤，直接插到肛門裡邊，「轉幾圈再拿出來，一共是兩遍。我的這兩次都是同一個醫護人員，兩個女生都是。」

放屁,屁股痛,痔瘡。（圖／記者李佳蓉攝）

▲陸女表示當天共做了兩次「肛拭子」，覺得有點難為情。（示意圖／ETtoday新聞雲）

她坦言，當下的確有點意外，因為測了嗓子、鼻子，沒想到要測肛門，「測一次也就10秒鐘之內，覺得還可以忍受。我理解，雖然有點難為情，但這都是規定，也都是為我們好。」

對於採樣方式的變化，北京佑安醫院呼吸與感染疾病科副主任醫師李侗曾提到，目前對相關人群新冠篩查，主要是口咽拭子的核酸檢測，特點是方便快捷，比較適合大規模篩查，而鼻咽拭子雖比口咽拭子準確率更高一些，但採集鼻咽拭子往往不太舒服。

他表示，大陸疾控部門發現一部分感染者在消化道、糞便或肛拭子核酸陽性的持續時間，比上呼吸道核酸陽性持續時間更長一些，「如果我們增加肛拭子核酸檢測，能提高感染者檢出率，減少漏診。」

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