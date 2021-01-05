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入境北京「3樣本陰性」才能離開觀察點　隔離14天後還要再加7天

▲▼北京疫情,順義區,新冠肺炎,檢測。（圖／路透社）

▲北京升級檢測規範，應對新一波疫情變化。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京再爆本地感染，並出現多起隔離14天後仍確診的病例，北京市官方5日宣布，入境北京者，必須採集鼻咽拭子、糞便樣本及環境樣本，3種樣本都呈現陰性才能離開集中觀察點，並且完成14天的集中隔離之後，還要進行7天的居家或集中觀察。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，近期北京及全國多個城市相繼出現入境人員在結束14天集中觀察後確診並引發本土病例的突出情況，為了防範風險，決定升級檢測規範。

▲▼中國大陸疫情,新冠肺炎,成都,北京,太原。（圖／路透社）

徐和建指出，第一是施行人物同檢，北京海關在入境人員雙試劑核酸檢測基礎上，對飛機內環境進行採樣檢測，對飛機內物品及入境人員隨身行李進行抽樣檢測，將發現窗口前移。

徐和建指出，第二是加大檢測力度，對集中觀察人員第3天和第7天時採集鼻咽拭子進行核酸檢測；14天期滿時採集鼻咽拭子、糞便標本及環境標本進行核酸檢測，人員標本要由兩家機構開展平行檢測交叉驗證，在滿足「三樣本陰性」要求後方可離開。

徐和建提到，對14天集中觀察期滿後進行7天居家或集中觀察、7天健康監測的人員，期滿時採集鼻咽拭子、糞便標本及環境標本進行核酸檢測，結果呈陰性的方可解除健康管理措施。

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