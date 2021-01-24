淋了超濃金沙醬！肯德基新春「雙濃金沙起司雞」來了　限時42天開吃

▲肯德基推雙濃金沙起司雞。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新品報報！為迎接農曆新年，人氣速食品牌「肯德基」又推出限時新品了，這次打造應景的「雙濃金沙起司雞」，咔啦脆雞淋上了濃郁台式金沙起司醬，再撒上鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒，香鹹風味罪惡破表，1月26日起至3月8日限時開吃，快來嚐鮮。

▲金沙起司雞吃得到鹹香金沙醬與起司帶來的雙重口感。

繼去年推出超夯的金沙富貴脆雞後，肯德基今年再度打造升級版的「雙濃金沙起司雞」，口味可是更加濃郁，先是使用特選鹹鴨蛋黃爆香後，再加入蒜頭與、辣椒等辛香料調味，並結合切達起司熬煮成濃郁金沙起司醬，接著淋在微辣咔啦脆雞上，最後撒上鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒最結尾，大口咬下就能吃到香濃金沙醬與起司帶來的雙重口感，1月26日起至3月8日限時登場。

▲繼光香香雞推開運半半炸雞。（圖／記者蕭筠攝）

另，繼光香香雞新年也有新品「開運半半炸雞」，一次就能吃到雙口味炸雞，嚴選無骨雞胸肉下鍋油炸，起鍋後一半拌上道地「韓式甘醬」，口感甘甜微辣，另一半則淋上特濃「蒜香起司醬」，鹹香蒜味搭配起司打造豐富滋味，大人小孩都能吃，即日起於全台48間門市限量開賣，新光A8專櫃、台北忠孝店、板橋環球專櫃、府中店則不提供販售。

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