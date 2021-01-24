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放了烏魚子、整顆干貝還有大蝦！必勝客新春限定「海味比薩」開吃

▲▼必勝客推新年限定「3珍海味團圓比薩」、「極品烏魚子干貝燒比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客推新年限定2款「澎湃海味比薩」。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

新年搶吃澎湃新口味！人氣連鎖比薩品牌「必勝客」又推出創意新口味了，這次為迎接新年，打造超狂「3珍海味團圓比薩」，一次就能吃到酥脆干貝、魷魚、蟳味柳佐以金沙明太子美乃滋雙醬的罪惡滋味，即日起正式登場，另加碼再吃奢華「烏魚子干貝燒比薩」，烏魚子香氣十足，1月26日起限時、限店、限量開賣。

新年就是要吃新口味！必勝客今年推出澎湃「海味」，這一顆「3珍海味團圓比薩」選用酥脆干貝、火烤祕魯魷魚、新鮮蟳味柳，佐以金沙海鮮醬搭配明太子美乃滋，一次就能吃到雙醬口味，而另一款「極品烏魚子干貝燒比薩」，嚴選澎湖烏魚子搭配Q彈大蝦，同樣吃得到黃金干貝、祕魯魷魚，並淋上滿滿金沙明太子雙醬，每一口都充斥著滿滿海味，罪惡到不行。

3珍海味團圓比薩即日起至3月1日於全台門市限時販售、售完為止，而極品烏魚子干貝燒比薩1月26日起限店、限量登場，同樣售完為止。

▲▼肯德基推雙濃金沙起司雞。（圖／業者提供）

▲肯德基推雙濃金沙起司雞。（圖／業者提供）

另，肯德基今年也特意打造升級版的新春限定「雙濃金沙起司雞」，口味更加濃郁，先是使用特選鹹鴨蛋黃爆香後，再加入蒜頭與、辣椒等辛香料調味，並結合切達起司熬煮成濃郁金沙起司醬，接著淋在微辣咔啦脆雞上，最後撒上鹹蛋黃杏仁酥餅碎粒最結尾，大口咬下就能吃到香濃金沙醬與起司帶來的雙重口感，1月26日起至3月8日限時登場。

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