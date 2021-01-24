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加訂一天！友人騙飯店老闆「付過了」　她誠實付錢還被罵：超傻眼

▲飯店（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO擔心大家換飯店麻煩，打算自己補貼差額改訂同一間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友指出，和好友一出去玩四天三夜，原本第三天要住不同的飯店，但為了省麻煩，便改訂同一間飯店，要結帳時，友人卻欺騙店家「已經付過了」，還要原PO不要跟店家說，兩人因此吵架，友人還氣到不跟她說話，讓她超級傻眼，「我不會這樣佔飯店便宜，老實付房間錢錯了嗎？」也決定跟朋友保持距離。

該名女網友在臉書「爆廢1公社」發文，和好友一起出去玩四天三夜，本來兩天是訂不一樣的房間，怕大家麻煩，想說就訂同一間就好，差額的部分自己吸收掉，櫃台則表示，第三天拿房卡換新的再付錢就好。到了當天，友人拿房卡到櫃檯，櫃台小姐詢問「付過錢了嗎？」沒想到友人竟然回說付過了，便拿著新著房卡離開。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲網一面倒喊「絕交」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

她在一旁看傻眼，和友人直接吵起來，「朋友氣到罵我講不聽，還口出難聽的話」。隔天櫃台表示沒有收到錢，原PO則刷卡將款項付清，但友人卻指責，「不會說當時用付現的就好了，這樣就不用再付錢了」，還氣到不想跟她說話，就因為她付錢。她傻眼表示，「我想老實付房間錢到底有什麼錯嗎？爲什麼要一直說謊騙錢？」

貼文一出後，不少網友都直呼「人品太差」，「人品不正的人還是要保持距離」、「這種朋友不要也罷」、「貪這不會變有錢的，反而良心會過意不去呢」、「你是對的，如果說付現，讓飯店調監視紀錄會更難看」、「有這種朋友真的很丟臉」。

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