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私校生猛踹「信義區站牌」！板子滑落露跩臉：林北屁孩　千人看傻

記者曾筠淇／綜合報導

日前有一段「猛踹公車站牌」的影片在網路上瘋傳，畫面中的帽T男疑似是普林斯頓高中（原名育達高職）的學生，他多次抬起右腿往公車站牌狂踢，就算牌子掉落了仍不肯罷休。誇張的行徑曝光後，不少網友全看傻眼，直呼「公車站牌攻擊你的村莊嗎」、「損害公物」、「現在的年輕人是怎樣」。

先前有網友在「爆料公社（官方粉專專屬）」、「爆廢公社二館」和PTT等轉發這則IG限時動態的影片，從畫面可見，鏡頭原本拍向一名騎著機車的高中生，他不斷作勢要發動引擎，並讓車頭發出絢麗的燈光，仔細一看還會發現，他斜背的書包上，印著大大的「育達高職」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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▲帽T男猛踹公車站牌。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

接著，鏡頭轉向另名身著帽T的男同學，他敏捷的抬起右腿，接連向公車站牌猛踹3腳，雖然第1下時，公車的白色板子就已掉落，但他仍不肯罷休，彷彿與站牌有什麼深仇大恨，相當誇張；而令人看傻眼的還有影片上的白字，上頭居然自稱「林北普林斯頓屁孩！」

此外，有網友認出該站牌的所在地，根據站牌的公車路線以及街景，判斷出地點應該是在台北市信義區忠孝東路五段49號附近。

影片曝光後，立刻引發眾怒，不少網友直言「真的很優秀」、「還把過程拍下來當證據」、「現在小孩真的敢做敢當耶」、「以前很怕學生放暑假，現在連寒假也怕」、「一定是公車站牌先動手的」、「以為自己很帥」、「看板惹到他了？真替您的父母擔心」、「精力旺盛可以去做些有用的事情」、「實力果然不容小覷」、「某方面來看蠻負責的，做壞事還自拍留證據」。

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