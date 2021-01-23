「染疫機率算低」他好奇誰在搶防疫保單　網神反駁：這群人需要

▲台灣產物保險公司推出一份「防疫保單」，只要年繳500元保費，被隔離就能獲得10萬元理賠。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣產物保險日前推出「防疫險」造成排隊奇景，甚至因為湧入案件數量超過行政作業負荷量，台灣產物保險準備25日下午5點起停止受理該保險產品。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，認為基本上染疫機率其實算低，而且台灣疫情還在可控制範圍，為什麼還是一堆人買保單，忍不住問卦「買防疫保單的都是什麼人？」

該位網友文中表示，「台灣疫情基本上都還在可以控制的範圍，你出門戴口罩、不亂碰東西、不去醫院、或是非必要不出門的話，基本上要中獎的機率基本上還蠻低的」，好奇買防疫保單的都是什麼樣的人。

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貼文一出，其他人紛紛留言熱議，「我朋友有買」、「很划算，可惜不能線上投保一定要現場買」、「500還好吧」、「500很多嗎？我一家人都保了」、「預估台灣會大爆發的人啊」、「可惜不能線上保」、「很多時候不是你以為躲好就沒事」、「儲值手遊不如買這張保單。」

▲搶買「防疫保單」驚見排隊奇景，人潮塞爆台產門口。（圖／爆廢公社）

就有網友分析哪些人需要這種保單，「在醫院工作的人呀」、「每天要接觸四面八方的人，感覺很需要」、「醫護人員啊，確診病患的主治醫師不買一張嗎」、「外勤族啊，出門送貨跑車又不太能挑路線」、「便利商店員應該也會想要」、「醫護人員很需要啊！」

至於為何要投保，本站日前報導《搶買「防疫保單」驚見排隊奇景 人潮塞爆台產門口：要停售了！》有投保的人現身說法，「我一家五口都有買，如果都中直接50萬」、「家人有幫我買耶」、「500買個心安也好，我覺得可以」、「這有什麼不對？只能說是COVID-19改變了人們的生活模式」、「奉勸大家趕快買，很划算，要停賣了！」

台產保單意外爆紅，不僅銷售量爆衝，還有大批民眾到場排隊搶購。對此，台灣產險公司表示，目前湧入案件數量已遠超行政作業負荷量，加上銷售情況已逼近原先設定的風險累積額度，為確保其他保戶權益、落實風險管理與經營穩定，25日下午5點起停止受理該保險產品。