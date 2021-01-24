星國新春防疫升級「每戶每天訪客限8人」　李顯龍籲做好心理準備

▲李顯龍日前率先接種新冠疫苗。（圖／李顯龍臉書）

記者蘇晏男／綜合報導

新加坡去年12月28日擴大解封後，近期本土病例增加。為防疫情擴大及應對即將到來的中國農曆新年，當局宣布緊縮防疫措施，26日起每戶每天僅能接待8名訪客。對此，新加坡總理李顯龍23日發文籲國人做好心理準備，今年慶祝春節的方式與以往不同。

新加坡去年4月21日起至6月初實施星國式「類封城」的阻斷措施（circuit breaker），待疫情穩定後分3階段逐步解封；去年12月28日起進入第3階段解封，社交聚會人數及每戶每次可接待的訪客人數限制皆放寬至8人。

然而，阻斷措施解封後，新加坡本土病例不減反增，除有些感染源不明外，甚至有些病例形成新的感染群。為防疫情擴大及應對農曆春節，新加坡跨部會抗疫工作小組22日宣布新的防疫措施，其中包括：每戶家庭每日最多僅能接待8名訪客；每人每日最多到2個家庭串門子等。

另外，民眾「撈魚生」的時候，不僅要全程戴口罩，也不能像以往一樣邊撈、邊說祝福的吉祥話。根據《中央社》報導，「撈魚生」是新加坡著名的年節料理，每人一邊說吉祥話，一邊將一碗碗配料倒入裝滿蔬菜的圓盤，所有人再將材料拌勻，象徵風生水起帶來好運。

對於新加坡26日起將緊縮防疫措施，李顯龍23日在臉書表示，讓殷切期盼過年的民眾失望了，必須有心理準備，今年慶祝春節的方式與會以往不同。看看那些確診數居高不下的國家，就會明白為何要保持警覺心。

「新加坡發現首宗新冠肺炎確診病例剛滿1年了。」李顯龍指出，這一年來過得非常驚險，民眾生活上遭遇前所未有的混亂，但有這麼多的努力與犧牲，新加坡得以進入穩定的局勢，「讓我們繼續遵守所有防疫措施，保護彼此與摯愛的人」。

另外，李顯龍也提到，新加坡正進行疫苗接種計畫，將於本周開始供年長者施打。

▼李顯龍籲國人做好心理準備，今年慶祝春節的方式與以往不同。（圖／翻攝自李顯龍臉書）