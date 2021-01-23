顏若芳痛批邱淑媞「女版楊志良」：無法給專業建議就閉嘴

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，SARS期間「和平封院」決策人之一的前國健署長邱淑媞列4大紕漏，痛斥指揮中心犯了非常基本卻非常要命的邏輯錯誤，正確作法就是禁止部桃人員進出。對此，民進黨發言人顏若芳23日批評邱淑媞為「女版楊志良」，無法給專業建議，就請口罩戴好，閉上嘴。

一名90歲老翁（案881）22日確診，成為部桃醫首例染疫病患，返家後又傳染給60多歲女兒（案882）。晚間，邱淑媞開嗆指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯，犯了4個「非常基本卻非常要命的邏輯錯誤」，才釀這種局面，正確作法是禁止部桃人員進出。

對此，顏若芳23日在臉書反擊，「是女版楊志良嗎？」冷血、臉皮有夠厚，天下無敵。她指出，2003年爆發SARS時，因時任台北市長馬英九與時任衛生局長邱淑媞的錯誤政策，和平醫院封院，造成多少家庭破碎，「邱淑媞前衛生局長你是害怕想起嗎」。

顏若芳再批，無法理解一個馬英九時期的衛局長，竟然以黨派之見來造謠病毒，更忘記自己當年SARS對台灣人民造成多少傷害，今日竟然還用這種政治性言論造成二度傷害，『這件事我們無法認同並予以譴責！」今天台灣面對新冠肺炎，努力撐了一年，獲得國際肯定，也讓台灣人可以如常生活，邱淑媞無法給專業建議，就請口罩戴好，閉上嘴。

▼顏若芳23日發文痛斥邱淑媞。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

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