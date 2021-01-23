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任正非：制裁令華為全球化戰略受阻「逼著我們從小學生做起」

▲任正非。（圖／CFP）

▲華為創辦人任正非。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為內部網站「心聲社區」22日刊出華為創辦人任正非去年6月的一篇演講內容，任正非表示，美國制裁使得華為依靠不了部分全球化平台，必須自己全面打造產品，這是華為的能力與戰略極大的不匹配，也是最薄弱的環節，「逼著我們從小學生做起，而且要快速跳級再跳級到博士。」

任正非指出，華為是從90年代搭上了數字化的列車，主要是依靠數學在電子技術上構建了優勢，獲得了產品與服務的成功，這只是信息領域的很小一部分，「場景化應用我們不清楚未來是什麼，路更長、更難，我們只是萬里長征邁開了一小步。」

任正非提到，20多年來華為聚集了全世界大量的數學家、天才、電子工程師等人才，加強與全世界頂尖的大學合作，僅僅在電子通信聯接技術領域剛剛有點突破，就像一塊大石板下面的小草，石板剛扳開一小會還沒有喘過氣來，又壓上了，現實給予壓強是很大的。

▲▼華為。（圖／CFP）

任正非表示，時代證實了華為過去的戰略是偏斜的，是不完全正確的，華為的能力很不符合現實生存與發展的需求，「但是，我們有信心、有決心活下來，華為別無選擇，只有義無反顧，我們堅持自強與國際合作來解決目前的困境。」

任正非指出，不要因美國一時打壓我們而沮喪，放棄全球化的戰略，他不贊成片面地提自主創新，只有在那些非引領性、非前沿領域中，自力更生才是可能的；在前沿領域的引領性尖端技術上，是沒有被人驗證的領域，根本不知道努力的方向，沒有全球共同的努力是不行的，「我們不僅僅要搞好『1-10』的工程設計，讓產品又好又便宜，而且要堅定不移地挺進『0-1』的科學研究，不全球化是不行的。」

任正非提到，市場要努力將公司的主力產品按場景化做到雲服務質量和用戶體驗最優，讓客戶感覺到價值，要逐漸從銷售收入導向，轉向加大利潤的考核權重，各產品線、各地區部不要盲目地爭奪什麼第一，「我們更要關注夯實生存與發展的基石，現在我們沒有長期爭奪第一的基礎條件。」

任正非強調，華為的人力資源政策，要胸懷寬廣，啟用優秀的員工，引進比自己更優勢的人來激活組織，組成生力軍，與此同時，要加強主官、主管的末位淘汰，同樣也是激活組織的潛能，「華為幾百高級幹部自願降級，就說明我們這個隊伍是好的。」

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