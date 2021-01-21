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北京宣布制裁28美官員「只公布10人」　華春瑩語帶玄機回應了

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

中國外交部21日凌晨宣布，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名美國官員實施制裁。中方披露了其中10人的名字，剩下的人是誰也讓外界好奇。外交部新聞發言人華春瑩21日語帶玄機回應，「還有哪些人做了壞事，他們自己心裡是十分清楚的。」

中國外交部20日表示，「過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，策劃、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情，也嚴重破壞了中美關係。」

中國外交部指出，決定對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括川普政府中的蓬佩奧、白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）、白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert Charles O'Brien）、美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）、前白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）、國務院次卿柯拉克（Keith Krach）、美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）以及前白宮國安顧問波頓（John Bolton）、前白宮首席策略顧問班農（Steve Bannon）等。

中國外交部表示，「這些人及其家屬被禁止入境中國內地和香港、澳門，他們及其關聯企業、機構也已被限制與中國打交道、做生意。」

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