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陸委會批陸制裁行動　國台辦：臭味相投，會受歷史審判和嚴懲

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／台北報導

陸委會昨（22）日批評大陸制裁美國前國務卿蓬佩奧等前官員，無助兩岸關係發展，徒增國際社會對中共反感。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，蓬佩奧等人受到制裁完全是咎由自取，「民進黨當局與之為伍，只能說明他們是臭味相投，也一定會受到歷史的審判和嚴懲。」

▲▼陸委會副主委邱垂正1月21日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會發言人邱垂正昨日提到，大陸外交部凌晨宣布，制裁前美國國務卿蓬佩奧等官員，「中華民國是主權國家，台灣與美國在內的國際社會友好互動，深化各領域、各層面的交流合作，是主權國家正當自然的對外作為。」

朱鳳蓮則表示，「民進黨當局與蓬佩奧沆瀣一氣，破壞台海和平穩定，陸委會不思悔悟，大放厥詞，恰恰證明民進黨當局至今仍把自己與蓬佩奧之流綁在一起。」

此外，邱垂正認為，制裁美國前官員反映大陸對民主價值以及制度運作的缺乏認知，不了解台灣民意，不僅無助兩岸關係的發展，也只會徒增國際社會對中共的反感。

對此，朱鳳蓮表示，事實早已證明，民進黨為了一黨私利，一心貼靠美國前政府中的反華政客，對美國總統選舉「押錯寶」後又使出種種招數，企圖固化與蓬佩奧之流合謀的台美勾連成果，甚至不惜以開放進口含萊克多巴胺的美豬損害台灣民眾生命健康福祉，引發台灣民眾的強烈義憤。

朱鳳蓮強調，蓬佩奧等人受到制裁完全是咎由自取，「民進黨當局與之為伍，只能說明他們是臭味相投，也一定會受到歷史的審判和嚴懲。」

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