美議員批陸制裁蓬佩奧　陸：只許自己打壓「不許別人正當防衛」

▲美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國眾議院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）21日批評大陸制裁美國前國務卿蓬佩奧等28名官員是無恥且毫無根據的做法。對此，大陸外交部22日表示，麥考爾的言論充分暴露了美方的一些政客只許美方蠻橫打壓、不許別人正當防衛的霸凌、霸權及霸道邏輯。

大陸外交部發言人華春瑩在例行記者會上表示，中方決定對美方有關人員實施制裁，是對這些人在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、安全、發展利益的錯誤行徑作出的回應，是完全正當和必要的，充分展示了中國政府捍衛國家利益的堅定決心。

華春瑩指出，根據美國相關機構統計，川普政府執政期間，一共實施了3900多項不同的制裁措施，頻率相當於每天3次，這些行徑嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重損害相關國家的主權、安全、發展利益，不得人心，受到了國際社會的一致反對和譴責。

華春瑩強調，單邊制裁損人害己，就像飛去來器或者迴旋鏢，遲早都會飛回去的，「麥考爾的言論充分暴露了美方的一些政客只許美方蠻橫打壓、不許別人正當防衛的霸凌、霸權和霸道邏輯。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／達志影像／美聯社）

