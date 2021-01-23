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和平封院決策人：部桃應停止進出　羅列指揮中心4錯誤！網怒洗版

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日清空院內，化學兵休息。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，由化學兵進行消毒。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰、葉國吏／綜合報導　

衛福部桃園醫院爆發群聚感染，至今已有12人染疫。在SARS期間「和平封院」決策人之一的前國健署長邱淑媞發文痛批指揮中心防疫欠缺邏輯，正確作法就是要禁止部桃人員進出。此文一出引來眾多網友圍勦，醫療粉專「MedPartner 美的好朋友 」也痛批，「當年和平封院到底是什麼邏輯？」

部桃群聚感染，22日出現首例患者染疫，是一名90歲老翁（案881），出院返家後又傳染給60多歲女兒（案882）。對此，邱淑媞在臉書批評，防疫其實只是「很簡單的邏輯」，但指揮中心邏輯欠缺，連台大公衛學院專家也被打到「噤聲」，「只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？」

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▲▼本土個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲紅圈為22日新增的2例本土個案，點圖可放大。（圖／指揮中心）

邱淑媞在文中列舉指揮中心4點「致命邏輯錯誤」：

一、醫院內有醫護感染，同院接觸者卻「居家」隔離、檢疫或自主健康管理，此舉難道不是危及醫護家人嗎？她建議，應該比照入境者，採取一人一戶作法，或入住防疫旅館。

二、院內爆發群聚感染，不該採取「只出不進」，而是應該採取「只進不出」或「不出不進」，因為處理傳染病，最重要的是趕快阻斷傳播；若真要准許出院，應比照入境者採取「一人一戶」或入住防疫旅館。如此一來，22日就不會新增2例本土案例（案881、案882）。

三、儘管病人檢測陰性，但裡面可能有假陰性、潛伏期，不一定真的沒感染，但指揮中心現在把所有人混在一起照顧，這樣只要出現一個感染或接觸者，就全部交叉感染；正確應該採取「一人一室」，將所有陰性病人隔離治療，並參考中國大陸的方艙醫院，將確診者安置在同一間，因為彼此都感染了，不會再感染對方。

四、現在，太多社區病例曾經在社區趴趴走，一定要立即「擴大社區採檢」，包括桃園和雙北。

▲衛生福利部桃園醫院今（20）日清空院內，僅存少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

▲衛生福利部桃園醫院消毒，少量醫護人員窗邊觀望。（圖／記者林敬旻攝）

對此醫療粉專「MedPartner 美的好朋友 」發文，表示和平封院造成員工57人感染，7人死亡。院內民眾97人感染、24人死亡，其中1人自殺。「當年和平封院錯誤決定的代表之一太空人邱女士，請你出來講清楚，到底為什麼和平要封院？到底是什麼邏輯？」

許多網友也紛紛湧入邱淑媞的臉書洗版，「全世界最沒資格講的人就是妳」、「妳還想要害死多少無辜的人，17年前不過癮嗎」、「別以為醫護人員會忘記妳的太空裝」、「當年和平封院的錯誤決定，妳也是決策者之一，今天還有臉出來對指揮中心指指點點嗎」、「這些年妳睡得好嗎，還記得那些過世的醫護嗎？」

▼網友幾乎一面倒砲轟，僅少數幾人支持邱淑媞看法。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「只剩大內宣」邱淑媞列指揮中心4大罪狀：部桃應禁止出入。（圖／翻攝自臉書）

▼完整原文，點圖可放大。（圖／翻攝自臉書）

▲▼「只剩大內宣」邱淑媞列指揮中心4大罪狀：部桃應禁止出入。（圖／翻攝自臉書）

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