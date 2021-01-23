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香港首見封區！佐敦48小時內強制檢測　居民連夜逃離

▲▼ 新冠肺炎,香港,佐敦封鎖 。（圖／路透）

▲佐敦封鎖 。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

港府今（23）日凌晨宣佈，佐敦「受限區域」封鎖禁足，居民須接受強制檢測，目標是在約48小時內完成此行動。由於此消息22日已開始流傳，居民紛紛連夜逃離，還有南亞裔家庭舉家搬遷。值得注意的是，此次是疫情爆發以來港府首次宣佈封區。

▲▼ 新冠肺炎,香港,佐敦封鎖 。（圖／路透）

▲佐敦居民接受採檢 。（圖／路透）

香港第四波疫情燒不完，據《東網》報導，港府今日清晨表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制在佐敦指明「受限區域」內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測。

港府指出，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果也已獲大致確定，方可離開其處所；政府目標是在約48小時內完成此行動。

▲▼ 新冠肺炎,香港,佐敦封鎖 。（圖／路透）

▲今早最新狀況 。（圖／路透）

由於消息22日已開始流傳，居民紛紛在實時前連夜逃離，有居民帶同愛貓離家，也有南亞裔家庭帶著十多袋「家當」及床墊等舉家搬遷。

港府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日午夜前接受檢測。受檢人士會獲分批安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者，包括區內老人院院友安排上門採樣，或安排他們自行採集並遞交深喉唾液樣本。政府也為受強制檢測宣告限制的居民準備了簡單的食物和清潔用品。

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