案882首例病患確診！　農曆春節連假陷「高風險感染」期

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

部立桃園醫院爆發群聚，疫情指揮官陳時中日前指出，2月4日前不可鬆懈。不過高雄市立小港醫院感控室主任張科認為，要從最後一案確診者(案882)隔離，往後算2個潛伏期即28天，時間會持續到2月18日止，意味著農曆春節期間都是高風險期。

對於這波爆發的群聚感染，外界關心要觀察到何時，這次的群聚風險第一階段才會告一段落？陳時中日前表示，至少要觀察到2/4，到2/4前絕對不可鬆懈。

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高雄市立小港醫院感控室主任張科則指出，社區要安全必須從群聚最後一案隔離後，開始觀察至少28天，也就是2個潛伏期才算安全，期間一旦出現新的個案出現則需往後延，至少要觀察到2月18日，也就是國人農曆春節期間，都應落實個人防疫。

據悉，22日又新增2名本土個案，中央流行疫情指揮中心表示，案881為目前本土個案年紀最長者，1月上旬因其他疾病住院，11日採檢結果陰性，自1/11～14日間由染疫護理師（案852）負責照護，量體溫、血壓或餵食，研判為過程中接觸而感染，目前Ct值15，經過檢查有發燒、肺浸潤情形。

▼疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）