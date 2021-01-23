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彈弓「射殺野鳥」血腥過程PO網　2移工彰化落網：想提高抖音人氣

記者唐詠絮／彰化報導

《ETtoday寵物雲》日前曾揭發埔鹽鄉2名越南籍阮姓移工，不只一次手持弓彈射殺野鳥，甚至連在鳥巢裡孵蛋的鳥媽媽也不放過，同時拍下「擊落過程」並上傳3支血腥影片到抖音平台，暴行引發網友公憤後，目前影片已經下架，溪湖警分局也循線逮捕到這2名男子並向警方供稱，射鳥行為「純粹好玩」，更趁此提高網路聲量。

▲彰化男子和同夥以射殺野鳥為樂。（圖／翻攝自抖音）

▲2名移工連孵蛋的鳥媽媽都不放過。（圖／翻攝自抖音）

▲用彈弓射野鳥的移工被逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲用彈弓射野鳥的移工。（圖／記者唐詠絮翻攝）

從已經下架的影片只見男子手持弓彈高舉雙臂，瞄準站立在電線桿上野鳥大力射擊，只見鳥兒遭受攻擊後垂直落下，躺在柏油路上無力掙扎，隔壁隻小夥伴則是嚇到趕緊飛走，畫面讓人痛心，誇張的是，該名男子和同夥並不是第一次傷害野鳥，經常在抖音放上各式珍藏弓彈，射殺現場大多是不同路段，不過交通工具皆是電動自行車。

▲彰化男子和同夥以射殺野鳥為樂。（圖／翻攝自抖音）

▲2移工以射殺野鳥為樂。（圖／翻攝自抖音）

當時影片曝光後，有網友透過畫面中出現的店家，指出射殺現場為彰化縣埔鹽鄉一帶，同時截圖其中一名涉案男子穿著的制服，推測他是在埔鹽附近一間工業公司工作。

對此，《ETtoday新聞雲》記者致電彰化縣政府農業處，人員表示目前尚無接獲相關通報，經調查若獵殺一般類野生動物屬實者，將依據《野生動物保護法》第17條規定，處以行為人6萬元以上30萬元以下罰鍰。

▲彰化男子和同夥以射殺野鳥為樂。（圖／翻攝自抖音）

▲2移工收藏各式弓彈。（圖／翻攝自抖音）

溪湖警分局員警執行網路巡邏後發現，男子以彈弓射殺野鳥，過程極為殘忍，發生地位在埔鹽鄉，依抖音影片之配樂研判，涉案持彈弓射殺野鳥之男子疑似為外籍移工，經深入調查探訪，復於22日10時許，並通知這2名涉案的越南籍阮姓移工到場調查。

▲用彈弓射野鳥的移工被逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲用彈弓射野鳥的移工被逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這2名越南籍阮姓移工向警方供稱，射鳥行為純粹為了好玩，並提高網路抖音平台影片點閱人氣，才以射殺野鳥展現其精準的彈弓射擊技能為題材，並於去(2020)年9月份起，陸續錄製阮嫌以彈弓精準射殺野鳥血腥過程PO網，至今共錄製以彈弓射殺野鳥血腥過程3次，溪湖警方調查後，依違反野生動物保育法，函請彰化縣政府依法裁罰。

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