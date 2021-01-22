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社會 社會焦點 保障人權

雇主誣陷偷錢！房間內逼全裸…她絕望忍淚吞了「驗出DNA」

▲桃園市林姓男子遭前女友指控，去年5月酒後硬上性侵，林辯稱經過女友同意才帶套上陣。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲印尼籍看護遭到雇主性侵，忍淚吞了。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台中70多歲的蘇姓老翁年事已高，子女為了盡孝，請了印尼籍看護小美（化名）來服侍，沒想到蘇姓老翁竟然誣陷小美偷錢，還藉此性侵得逞。法院審理後，判處蘇翁一年兩個月有期徒刑，緩刑四年。

根據判決書內容，蘇姓老翁的子女為了盡孝，2017年7月聘雇印尼籍的看護小美，讓小美貼身照護父親，沒想到蘇姓老翁利用優勢地位，誣陷小美偷錢，佯稱「通知仲介公司」，還打算報警處理，以此作為威脅。

蘇姓老翁步步進逼，要求小美一絲不掛，接著在住家的房間內性侵得逞。後來朋友來訪，蘇姓老翁一度停止性侵，等到人離開以後，又再度繼續獸行。

▼老翁誣陷女看護偷錢，在住家中性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園市徐姓男子因對女性有人產生愛慕之情，前年4月以買新厝為由，邀請女子參觀新房，卻趁機應上性侵得逞挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

小美遭到侵犯，感到相當痛苦，但因為急需用錢，還是要繼續工作，不敢逃離雇主，只能忍淚向同在台灣工作的朋友訴說。

朋友聽完小美的遭遇，感到相當氣憤，當即告訴自己的雇主，全案才被揭發，蘇姓老翁被告上法院。後續經過調查，小美的外陰部、陰道深處皆驗出蘇姓老翁的DNA，顯見蘇姓老翁曾將生殖器伸入小美的體內。

法院審理後判定，蘇姓男子利用權勢，逼迫小美就範，雖然朋友來訪時暫停，但等到朋友離開後，又繼續性侵，屬於接續犯。

不過，由於蘇翁罪行被發現後，盡力彌補對小美造成的危害，並非置之不理，且雙方已經和解，因此依照權勢性交罪，判處蘇翁一年兩個月有期徒刑、緩刑四年。

►一鍋一蓋不到500元

▼女看護需要工作賺錢，只能隱忍雇主的獸行。（取自圖／123RF）

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（取自圖／123RF）

 
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