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3少年模仿抖音「瘋狂晃船」　全部「摔落溺水」1人沉水底亡

▲▼3少年模仿抖音「瘋狂晃船」　全部「摔落溺水」1人沉水底身亡。（圖／翻攝揚子晚報）

▲3名少年先前就曾多次拍攝「晃船」影片。（圖／翻攝揚子晚報）

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省徐州市三名15歲少年日前在公園的湖邊玩耍，跳到一艘清垃圾的小船上，模仿拍攝抖音上最流行的「晃船」影片，沒想到三人都摔下船溺水，其中一人被救上來時已經溺斃。

根據《揚子晚報》報導，當地救援隊下午1點30接到求救電話，趕到現場之後，發現一名少年已經被拉上岸，一名也快被拉上岸，但另一名則已經沉入湖底，救援隊隨即出動橡皮艇，利用打撈設備展開地毯式搜索，約20分鐘後將最後一名少年打撈上岸。

目擊者指出，第一名被救上來的少年意識清楚，第二名被救上來的則有點暈眩，但看得出來還有意識，第三名的情況就不太好，「好像快要不行了。」

▼救援隊出動橡皮艇搜救。

▲▼3少年模仿抖音「瘋狂晃船」　全部「摔落溺水」1人沉水底身亡。（圖／翻攝揚子晚報）

經過醫院搶救後，兩名少年沒有生命危險，但最後才被救上來的少年不幸身亡。

報導提到，三名少年事發之前就曾多次登船拍攝影片，從他們的抖音平台上也能發現，曾有別的少年、少女一起拍片，其中有幾部影片的內容就是「晃船」，少年們站立在船上，猛力搖晃船身，讓岸上的朋友協助拍攝。

公園的工作人員表示，小船是屬於公園方的，平常用來清楚湖面的雜物、垃圾，構造簡單，寬度約1公尺、長度約4公尺，平常不太會有遊客接近，「偶爾看見有人想上船，我們都會立刻阻止。」

三名少年的同學透露，「晃船」實際上是在模仿抖音上的影片，之前就聽其中一人說過，附近有很多人在上傳類似的影片，看起來很刺激，「但沒想到會發生意外。」

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