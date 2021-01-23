好市多驚現「精品級帽T」　內行見價格CP炸了：看到必買！

▲老佛爺帽T現蹤！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld ）在2019年2月逝世，不過他Q版的身影，仍在時尚界引領風潮！一名女網友驚呼，昨（22）日去逛好市多賣場時，發現有販售老佛爺Q版帽T，消息一出後，引發網友嗨翻衝了，「去搶這件！」

一名女網友在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發現精品級神物，只見服飾區中，出現老佛爺卡爾拉格斐的黑色帽T，讓原PO眼睛為之一亮吶喊，「好可愛喔～」

[廣告]請繼續往下閱讀...

可惜的是，現場這款帽T只有男生尺寸，售價1179元，目測質料算有厚度，顯見CP值超爆表。照片曝光後，引發網友暴動衝了，「可以當oversize穿！很多女生不是都這樣穿？然後下半身都不穿」、「買s穿就好」、「喜歡，看到必買」、「來～去搶這件」、「有這麼可愛的東西」、「會不會路上到處有」。

留言串中，一票網友熱心回報，「各位南崁有」、「台南有賣，我剛剛離開，只是我比較喜歡Q版，可惜沒有」、「台中北屯今天有喔」、「新莊有」，其中「高雄大順店，有女士款耶」，不過是長袖T恤，白色為經典剪影人頭款、黑色為Q版老佛爺與愛貓（Choupette），售價為1299元。

▼女生有兩款長T上衣可選擇！（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

