天氣太冷「雞不下蛋」！好市多祭「限蛋令」：每位會員限購1盒

▲雞蛋。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

今（21）日有網友在臉書社團發文，表示美式賣場好市多（COSTCO）祭出「限蛋令」，規定每位會員只能購買1盒雞蛋，且尺寸也從原本的30顆縮小成10顆，讓他十分納悶「雞怎麼了？」貼文一出吸引不少人討論，紛紛猜測應該是天氣太冷雞不生蛋。對此，好市多也作出最新回應了。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發問，表示今日到好市多購買雞蛋時，不僅發現尺寸從30顆變成10顆大縮水，且每位會員還限制只能購買1盒，讓她忍不住詢問：「最近雞還好嗎？」貼文一出不少人紛紛留言「太冷雞沒有下蛋」、「我前天才買一大盒，現在變成這樣，還限購一盒，我也很好奇是怎麼回事」。

對此，好市多行銷副總經理王友玫表示，確實是因為前陣子天氣太冷影響了雞蛋產量，因此希望用限購的方式讓每位會員都能買到雞蛋，至於產能何時恢復仍不確定；家樂福則表示雞蛋產能正常，沒有缺蛋的狀況。

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