川普最愛「神秘紅色按鈕」被拜登丟了！　辦公室不能再叫可樂外送

▲川普辦公桌上的「可樂按鈕」（右下）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

拜登入主白宮後，迅速地對橢圓辦公室進行了一番改造，除了替換牆上的肖像畫，前任總統川普愛用的「神秘紅色按鈕」也被移除。據《時代雜誌》報導，這個紅色按鈕之前被放在川普觸手可及的地方，只要按下按鈕，白宮管家便會立刻將「健怡可樂」（Diet Coke）送到川普手上。

英國記者鄧恩（Tom Newton Dunn）21日在推特上表示有重大發現，自己在2019年採訪川普時，曾對桌上的紅色可樂按鈕「深深著迷」，但現在拜登已經撤掉了這個按鈕。

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It's gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

然而鄧恩並不是第一個發現按鈕秘密的人。《金融時報》記者德米特（Demetri Sevastopulo）曾提到，拜訪橢圓辦公室時曾不禁注意到這個紅色按鈕。川普當時還開玩笑，「大家都以為是『核彈按鈕』。當我按下按鈕時，每個人都會有點緊張。」

▲拜登入主白宮橢圓形辦公室後，已移除了川普愛用的可樂按鈕。（圖／達志影像／美聯社）



西姆斯（Chris Sims）在《毒蛇小隊》（Team of Vipers）一書中也寫道，川普喜歡用按鈕的「神秘感」對訪客惡作劇，「川普突然按下了按鈕。客人們一時之間抬起頭看著彼此，不知道如何是好。片刻之後，一名管家才托著銀盤走進房間，上面盛放裝滿可口可樂的玻璃杯。然後川普忽然大笑了起來。」

但在辦公室使用紅色按鈕，並不只是川普的獨門創意，這個用精巧木盒製成的按鈕已存在十幾年了。早在詹森總統在任時就已經安裝在桌上，據說會發出明亮的「嗡嗡聲」，用來警告詹森「老婆快到了！」。

▲川普曾自曝是可樂與速食愛好者。（圖／達志影像／美聯社）



而喜好速食與可樂川普上任後，便將按鈕的功能改成讓管家送可樂。川普前競選幹事博西（David Bossie）爆料，川普喜歡垃圾食物的程度超乎想像，競選專機上常備「四大美食」，肯德基、麥當勞、披薩與健怡可樂。

歐巴馬則是茶的超級愛好者，過去也會透過辦公桌上的按鈕「叫茶」，「紅色按鈕曾經是為了緊急狀況而存在，但現在我都用它來為我的客人點茶。」

儘管拜登似乎放棄了按鈕功能，但未來仍隨時有可能讓按鈕重返辦公桌。根據現在第一夫人的說法，比起健怡可樂，拜登更喜歡零卡可樂（zero coke）與冰淇淋。

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