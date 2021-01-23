20歲以下新冠患者傳染力最強！　刺胳針：飆1.58倍應優先接種疫苗

▲新冠肺炎疫情全球肆虐。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情全球肆虐，大陸最新研究發現，60歲以上人群感染新冠病毒風險最高，20歲以下的青少年、兒童傳染他人的能力最強，是60歲及以上人群的1.58倍。

《刺胳針》（又譯柳葉刀）19日在網上發表華中科技大學公共衛生學院團隊關於武漢市新冠病毒在家庭內傳播的研究成果，這是目前全球最大的新冠病毒家庭內傳播研究，更新了關於易感人群的數據。

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該研究收集2019年12月2日至2020年4月18日期間，武漢市上報的所有確診病例和無症狀感染者所在的家庭，共納入27101個家庭，包括一代病例29578人和家庭密切接觸者57581例。

▲60歲及以上的人群感染新型冠狀病毒的風險最高。（圖／視覺中國）

研究發現，與其他年齡組相比，60歲及以上的人群感染新型冠狀病毒的風險最高，0-1歲的嬰兒的易感性又明顯高於2-5歲和6-12歲的兒童。

此外，在相同的暴露時間下，20歲以下的青少年、兒童傳染他人的能力是60歲及以上人群的1.58倍。

在隔離病例、限制出行等一系列干預措施實施後，一代病例的家庭再生數（每個家庭內部一個病例可傳染的人數）下降了52％（從0.25 降至0.12），繼發病例的家庭再生數從0.17 降到0.063，減少了63％。

研究還發現，無症狀感染者傳染他人的能力遠低於有臨床症狀的確診病例；而有症狀的確診病例在發病前（潛伏期）的傳播力比發病後更強。

▲北京西城區新冠肺炎疫苗接種。（圖／CFP）

文章作者表示，這些發現對於阻止新冠病毒在家庭內的傳播具有重要意義，譬如在條件允許的情況下，及時為符合條件的兒童接種新冠疫苗。

另外這些不同年齡組的易感性和傳染性，將為未來預測流行病的發展軌跡提供幫助，「在決定學校是否復課時，應慎重考慮家庭中兒童群體具有的較高傳染性，兒童感染後可將病毒傳染給家庭成員。鑑於嬰兒易受感染，所以其照顧者也應優先接種疫苗。」