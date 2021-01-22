撇歧視！國防部製作「國軍不避桃」影片　強調一定會跟桃園站一起

記者蘇晏男／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，國防部發布通令，要求國軍非必要，減少進入桃園的公共設施和場所，但此舉卻被捲入「歧視桃園」的政治口水戰。對此，國防部22日上午除澄清，桃園是國軍在北部地區的防衛重鎮，他們堅定支持桃園的防疫工作外，也製作出一則「國軍不避桃 國軍不逃避」影片，強調國軍力挺桃園。

▲國軍三三化兵群21日已完成部桃周邊7個里的消毒作業。（圖／翻攝自Facebook／鄭文燦）

影片一開始，即是去年5月7日時，桃園棒球場與國防部合作開場活動，開場由三軍聯合旗隊進場，接著是陸軍特戰官指揮部60位官兵展開巨幅國旗、國軍33化兵群官兵領唱國歌。接著，是2019年時，總統蔡英文以三軍統帥身分到球場參與開球儀式。

影片文字則寫道，「國軍力挺桃園，國軍不避桃，因為桃園有我們親愛的國人；國軍不逃避，因為我們肩負守護國人的責任。面對新的疫情挑戰，國軍官兵選擇共同承擔，唯有團結防疫，國家才會安全，我們不分彼此，軍民一心，時時刻刻堅守崗位，共同支援桃園，捍衛疫情的安全防線。」。

「桃園人的感受，每一位國軍官兵都感同身受。請桃園民眾放心，你們不孤單，因為國軍官兵將與你們同在。過去，我們共同為這座美麗的家園攜手打拼；現在，我們必將攜手戰勝病毒的威脅。桃園是台灣的國門，國軍挺桃園，一起在防疫的最前線守護國家安全，相信考驗與挑戰終會克服。」

影片最後也喊話，「讓我們團結在一起，給桃園最大的支持與協助，為桃園加油！為醫護加油！國軍一定會跟桃園站在一起」