力抗避桃令　蘇貞昌赴防疫會議：以桃園為榮...撐桃園守台灣

記者黃宥寧、沈繼昌／桃園報導

行政院長蘇貞昌22日新增行程在桃園市長鄭文燦陪同下出席桃園市防疫醫院聯防會議，表示緊急的時刻大家看到部立桃園醫院全體醫護同仁不憂不懼，甚至於願意住在醫院裡，照顧所有病患，及需要醫治的國人同胞並打氣喊「今天我們都是桃園人，全國同胞力挺桃園，讓台灣永遠是亂世中福地，越來越有力。」

▲桃園市防疫醫院聯防會議，蘇貞昌等人與部立桃園醫院內的第一線同仁視訊連線，為他們打氣。（圖／記者黃宥寧攝）

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蘇貞昌在會議上堅毅表示桃園是在國門的第一線，從桃園機場回來的同胞或者外籍旅客、轉機客人，有很多進入的第一站桃園機場，就是桃園。而過去一年，疫情最艱苦的時候，桃園用盡全力，收治了全國超過四分之一的確診人，並且桃園對於需要隔離的相關人員，提供一萬四千多人的服務，非常不容易。

也表示全世界受武漢肺炎衝擊，已經有9400多萬人確診，已超過200萬人死亡的時候，台灣卻能夠守住，國人可以正常生活，都被稱為亂世中的福地。台灣的防疫被世界肯定，被譽為世界第一，這是多少醫護人員在第一線、多少國人同胞大家齊心合力，才能作出這樣的成績。

在部立桃園醫院在這最緊急的時刻，也看到全體醫護同仁不憂不懼，甚至於願意住在醫院裡，照顧所有病患及需要醫治的國人同胞。我們也看到當進一步需要分攤隔離的時候，我們所有聯防的醫院，大家也盡心盡力，沒有一個人拒絕，而且都第一時間提出幫助。我們看到國軍弟兄、化學兵部隊在第一時間上街頭，到相關區塊進行消毒，並且盡全力用一切力量防堵疫情發生變化。國軍的醫院也用盡全力，分擔相關需要照顧的病患。

▼蘇貞昌「表示只有團結的國人同胞，才能戰勝險惡的病毒」。（圖／記者沈繼昌攝）

蘇貞昌也喊話「我們都是桃園人，我們都一起以桃園為榮，我們全國的同胞齊心合力，撐住桃園、守住台灣，我們絕沒有分彼此。」也提及國外疫情一波再起、二波再起、三波疫情又起，不能有一絲大意，只有大家更努力、大家齊心合力，照中央疫情指揮中心隨時對疫情提出的各項配合要求，這樣台灣才能安全、你我才能安全，台灣才能繼續守住第一名的成績，台灣才真正能夠是亂世中的福地，台灣能在世界不旦有一席之地，而且會越來愈有力。

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