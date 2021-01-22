台鐵防疫加嚴！北車大廳「禁群聚、飲食」　暫停租借車站辦活動

▲台鐵局表示，北車大廳禁止群聚。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，為減少群聚活動，交通部台鐵局今日開會決議，暫停車站租借活動，台北車站大廳也禁止群聚或飲食，郵輪式列車則在2月底前停開。另外美食街也須落實防疫措施，如設置隔板、保持社交距離等。

中央流行疫情指揮中心秋冬專案去年底上路，民眾進入台鐵、高鐵車站就需戴上口罩，若要飲食僅能暫時拿下口罩。台鐵局今日召開會議，決議暫停各車站大廳租借，停止辦理大型活動。

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而台北車站大廳即日起暫停租借，同時禁止民眾群聚，也不可在大廳飲食。而美食街也須落實防疫措施，各車站商場公共用餐區之桌椅間距並設置阻隔板及張貼保持距離警語，各商店門口標示排隊地標。另郵輪式列車則在2月底前班次均停開。

▲進入台鐵車站須戴口罩。（圖／記者張榮恩攝）

台鐵局表示，除現有49部紅外線測溫儀外將再採購16部，加強春節疏運旅客量測體溫效率。同時將落實一線員工上班前均量測體溫，並作成紀錄。如有發燒即停止出勤。

台鐵局指出，桃園地區所有車站進行全面加強消毒，另台北站已於1/14及1/21、板橋站已於1/18、1/22各完成二次全面消毒。

▲郵輪式列車停開資訊。（圖／台鐵）